El Cádiz CF se interesa en Alan Godoy

Se aproxima el final del mercado de fichajes de enero y al Cádiz CF aún no han llegado ese extremo que se fue y ese delantero que se pide. Eso no quita para que desde los despachos de la Plaza de Madrid se siga peinando el mercado en la búsqueda de refuerzos para un entrenador que los sigue pidiendo con insistencia a pesar de que no haya ni periodistas para escuchar sus súplicas.

Indica @CarlosGangaG que el delantero de 21 años del @CD_Eldense Alan Godoy puede fichar por el @Cadiz_CF para ser cedido al @AtcoSanluqueno



▪️El futbolista es muy cotizado en #PrimeraFederacion, donde @CFHercules, @RealMurciacfsad y @NasticTarragona, entre otros, pugnan por él pic.twitter.com/Vs9y41hlQT — solofichajes123 (@solofichajes123) January 28, 2025

Pero lo dijo, el bueno de Garitano, lo dijo. Por eso, porque lo dijo y porque hay que hacer un mínimo de esfuerzos para mejorar las prestaciones de una plantilla caduca, Manuel Vizcaíno y su gente deberá traer antes de que el lunes 3 de febrero deje de existir algún que otro jugador de corte ofensivo tras la llegada de los defensas Climent y Recio.

Pues bien, los pasos del Cádiz CF, según el periodista de la cadena Cope Carlos Ganga se van a Elda y las miradas se centran en Alan Godoy, delantero de 21 años del Eldense. Pero ojo, la operación sería ficharlo para cederlo a Atlético Sanluqueño según apunta dicha información.

No sólo el Cádiz CF, para cederlo al club de Cala y Coke, estaría interesado en Godoy, sino que también interesa al Hércules, Murcia y Nàstic de Tarragona.

