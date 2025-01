El Cádiz CF, el único club que no obtuvo dinero por el Choco Lozano

El Getafe hacía oficial la salida del Choco Lozano con dirección al Santos Laguna. Tras llegar a un acuerdo para el traspaso con el conjunto mexicano, el delantero abandona el equipo azulón tan solo una temporada después de haber abandonado Cádiz.

El ariete hondureño ha llegado a vestir la camiseta de hasta 8 equipos desde que llegó a España en el año 2011. Como curiosidad, salvo cuando ha estado cedido, en todos sus movimientos ha dejado dinero a sus clubes de origen, salvo al Cádiz CF.

El año 2015 se confirmó su traspaso desde el CD Olimpia hondureño al CD Tenerife por 1,5 millones de euros. Tras haber logrado 20 goles en dos temporadas en Segunda División, el FC Barcelona llamó a su puerta y le firmó por 1,3 millones.

Solo media temporada más tarde, el equipo culé le vendía al Girona FC por 1,75 millones de euros. Su rendimiento bajó en tierras catalanas y solo consiguió anotar 3 goles en temporada y media. El 2 de septiembre de 2019, el Cádiz, que buscaba delantero, terminó firmándole mediante una cesión que le costó 200.000 euros.

La temporada en el Antiguo Carranza no le fue nada mal y logró 10 goles en 34 partidos. Le sirvió para que el Cádiz Club de Fútbol acometiese su fichaje por 2,5 millones de euros, el coste más caro de sus movimientos en toda su carrera.

El delantero hondureño estuvo en Cádiz durante tres temporadas, hasta verano de 2023 cuando firmó por el Getafe en un traspaso que no dejó nada en caja para el conjunto cadistay envuelto en una polémica por la forma de negociar del equipo de la capital.

Causó un enorme revuelo en su momento. Así fue porque el Cádiz CF denunció hace un año en LaLiga al club madrileño por «tocar» al ariete hondureño.

Entonces la entidad presidida por Manuel Vizcaíno, que había intentado renovar al que era su delantero, reclamaba conversaciones previas al 1 de enero de 2023 (fecha en la que 'Choco' Lozano podía negociar su siguiente contrato porque el 30 de junio de 2023 terminaba su vinculación con el Cádiz CF) y denunciaba un doble objetivo: la intención del Getafe por desestabilizar a un rival directo como el Cádiz CF en la lucha por la permanencia en Primera y acercarse a un jugador antes del plazo legal FIFA.

«Me parecería mezquino que el Getafe hubiera fichado a 'Choco' Lozano jugándose las papas con nosotros», señaló el presidente cadista Manuel Vizcaíno en su momento. Y sentenció: «Hay agentes que son muy hábiles y que intentan crear esa tensión».

Tras toda la polémica, Lozano decidió hablar en los medios de comunicación y arremetió contra Vizcaíno. «Claro que influyó mucho de lo que dijo el presidente sobre el Getafe. Tuve roces y fricción en la última temporada. Me mantuve siempre callado, hay muchas cosas que la gente no sabe. Uno tiene que mantener la boca cerrada y seguir trabajando. Yo escuchaba, lo importante es que la gente no es tonta, sabe lo que hay y al final el tiempo pone a cada uno en su lugar», afirmó el ex del Cádiz CF.

Tras no cuajar en el Getafe, Lozano salió cedido al Almería esta última temporada y marcó 3 goles en 13 partidos. Ahora tras regresar de su cesión, el Getafe ha hecho oficial su salida al Santos Laguna mexicano por 2 millones de euros.

Las circunstancias ocurrieron de tal forma que el Cádiz ha sido el único club que no ha conseguido sacar tajada de uno de los delanteros más goleadores en su historia.

