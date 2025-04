La emoción de un padre de Jerez que ha podido vacunar a sus dos hijos

«Emoción y orgullo», estas han sido las palabras con las que Manuel Cabello, enfermero de atención primaria en Arcos de la Frontera, ha definido el momento en el que ha podido vacunar contra el Covid-19 a sus dos hijos , Marta y Manuel.

Manuel es jerezano y lleva 35 años al servicio de la Sanidad Pública en el Consultorio El Posito (Arcos de la Frontera). Enfermero de atención primaria y al pie del cañón desde el primer momento en el que el nuevo virus llegase a España, Manuel ha pasado por varios duros momentos a causa del coronavirus y sus consecuencias más perjudiciales.

En octubre del año pasado, Manuel daba positivo en coronavirus y un mes más tarde, lo hicieron su mujer e hija. Cuenta Marta, la hija menor del matrimonio jerezano, que la vacuna para su padre cree que ha sido un aliciente para eliminar la culpabilidad que Manuel podía llevar consigo al haberse contagiado su familia siendo convivientes en el mismo hogar. El enfermero que hoy ha podido vacunar a sus dos hijos ha pasado también por el duro momento de perder a un compañero de trabajo del consultorio de Arcos, fallecido a causa del Covid-19.

«El principio del fin» , así ha definido Marta Cabello, la joven e hija de este enfermero, que hoy ha recibido la primera dosis de la vacuna Pfizer, cómo ha vivido el acontecimiento tan especial de ser vacunada por su padre . Junto a ella, Manuel Cabello, el hermano mayor de la familia, acudía también al punto de vacunación en el polideportivo del municipio gaditano.

Desde pequeños, estos dos hermanos naturales de Jerez, han sido vacunados por su padre con las correspondientes vacunas pautadas para la población española. «Desde que nacieron les ponía las vacunas», cuenta Manuel. En esta ocasión, han sido sus propios hijos quienes han pedido que su padre fuese el encargado de suministrar el pinchazo de la vacuna . Manuel transmitió la petición al equipo coordinador y encargado en el centro de vacunación de Arcos para que fuese posible. Dándole luz verde, hoy, esta familia se emocionaba al poder haberlo hecho realidad.

«Al principio me he puesto muy nerviosa, me he acordado del momento en el que pasamos el Covid en casa , pero ver a mi padre me ha dado tranquilidad y me he emocionado mucho >> , así ha definido Marta los minutos en los que ha sido vacunada por su padre. El hermano mayor de esta familia, Manuel, también ha sido vacunado esta mañana por su progenitor y entre sus palabras también ha habido sinónimos de emoción, orgullo y alegría : «He sentido mucho orgullo de ver que mi padre ha formado parte de esta solución, de que él forme parte de la sanidad pública», afirma Manuel.

El ritmo de vacunación avanza progresivamente en Arcos de la Frontera y Manuel Cabello, uno de los enfermeros encargados de atender a los gaditanos citados en el municipio gaditano, ha querido homenajear con sus palabras la gran implicación del personal sanitario en estas dependencias . «Desde el momento cero, todos nos pusimos a disposición de nuestro jefe y dijimos que vacunábamos dónde y cómo fuera, y que si hiciera falta hacer turnos de mañana, tarde y noche, los haríamos», cuenta Manuel.

La destacada respuesta positiva por parte de la sanidad no sólo ha sido alabada por el enfermero jerezano, sino que ha querido también agradecer la excelente respuesta de la población gaditana que ha acudido a su cita correctamente. Cuenta Manuel que los casos de personas que no han asistido a la citación para vacunarse han sido mínimos y que todos tenían una causa justificada que previamente ha sido notificada.