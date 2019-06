Sierra El alcalde de Algar también es el panadero del pueblo José Carlos Sánchez protagonizó uno de los grandes triunfos del PP en la provincia al conseguir la mayoría en este pueblo blanco de tradición socialista

Algar es un pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz, situado junto al río Majaceite y la Serranía de Ronda. Sus 1.400 habitantes viven de la agricultura, la cooperativa de carne de caza mayor, la construcción y la marroquinería. Entre sus pocos comercios destaca la panadería Sánchez, donde sus trabajadores fabrican el pan de la manera más tradicional gracias a un horno de leña por el que los niños, ya en vacaciones, se pelean por ver. José Carlos Sánchez (1982), hijo y nieto de los impulsores de este negocio, se ha criado amasando pan. Y desde hace dos semanas es el nuevo alcalde.

«Yo me he criado aquí; tenía seis años y subido en un banco ya ayudaba», explica con detenimiento, mostrando ilusionado cada una de las partes de una tahona con 60 años de historia, donde el pan moreno y los molletes son los productos estrella. Distribuyen por la Sierra de Cádiz, Jerez e incluso la Bahía. Una expansión del negocio de la que se ha encargado durante los últimos años el propio José Carlos, que ni siquiera con la llegada a la Alcaldía abandona las labores de producción los fines de semana, cuando la demanda es mayor.

El líder del PP es una persona de sobra conocida en el pueblo. Forma parte de la AMPA, que saca adelante la Cabalgata de Reyes y el día de la Primavera, las dos principales fiestas para los pocos niños que quedan en el pueblo. Además, organiza la Romería de la localidad y en Semana Santa sale de costalero. Y, por si fuera poco, hasta ha sacado chirigotas y cuartetos en el Carnaval.

Un perfil muy activo tradicionalmente codiciado por las formaciones a nivel local. El Partido Andalucista fue el primero que le tanteó, asegura. La segunda negativa se la llevó el PSOE. Y finalmente llegó el PP, con el que sí comenzó como concejal en 2011. Aunque en un primer momento ni se planteaba entrar en política, la opinión de su progenitor fue clave. «¡Tú tienes que ser alcalde de Algar!», le dijo. El que también fuera panadero falleció en 2014 y, ahora, cumplido su pronóstico, no hay discurso en el que su hijo no le cite.

El joven cuenta con el apoyo del partido a nivel provincial. Pesos pesados como Juan Ignacio Zoido, María José García-Pelayo o Pepe Ortiz le apoyaron en la presentación de su candidatura. «En el partido estoy muy arropado, quizás porque no he visto nada más que por mi pueblo; no tenía asignación por plenos ni por grupo político e iba a todas las reuniones y actos costeándomelo yo mismo», recuerda Sánchez.

Algar votó en masa a una candidatura del Partido Popular que el propio José Carlos Sánchez se encargó de recordar que era independiente a la gaviota popular, en la línea de otros líderes de su signo político durante las pasadas elecciones locales. «Antes de las siglas políticas está mi pueblo y mis vecinos; unas siglas no me van a marcar el camino», insiste. El panadero recibió un 63% de los votos y logró 6 de 9 concejales, la primera mayoría absoluta de un partido más allá de la hegemonía socialista.

El discurso de hombre del pueblo funcionó. «Hemos estado en todos los actos. Había un entierro y ¡ahí estaba el tío el primero! Y no porque esté en política: siempre he sido una persona muy cumplida. He seguido como siempre, lo que pasa es que en política se vende más», manifiesta.

Este panadero reunió a un grupo de profesionales de la localidad, la mayoría ajenos hasta el momento al Partido Popular, y lo vendió como un «equipo renovado» en una campaña también intensa en las redes sociales. En el pueblo no han tardado en ponerle un mote: «Los virtuales». «Un hombre me dijo: ¡Vais al servicio y lo pones! Yo le dije que eso es lo que vende ahora», explica Sánchez.

Desde hace unas semanas el equipo de Gobierno trabaja en su mayor prioridad: reabrir el complejo turístico del Tajo del Águila. Hasta hace unos años principal atractivo de la localidad, fue cerrado hace años tras detectarse presuntas ilegalidades. El anterior Ejecutivo prorrogó los contratos con la empresa Algar Aguas de Cádiz SA para la gestión y explotación del complejo con un reparo por parte de la secretaria interventora. El caso se está juzgando.

La delegación de Turismo ha sido asumida por el propio alcalde, que considera este área como prioritaria. El otro pilar de su proyecto se basa en la reactivación del tejido empresarial de la localidad. O, traducido en lo que esto conlleva en un pueblo tan pequeño, «evitar que todo el mundo haga las compras grandes fuera» en localidades como Arcos. «Haremos una asociación de comerciantes y empresarios para que trabajen juntos», añade.

El objetivo final «es evitar que los jóvenes se vayan fuera». La mayoría no encuentra un trabajo en su pueblo, que a efectos prácticos queda limitado a «unas 800 personas», la mayoría pensionistas. Por ello, la idea es traer escuelas-taller a la localidad para crear decenas de puestos de trabajo.

La Alcaldía de Algar se 'amasa' con paciencia

¿Cómo es posible que un pueblo de tradición socialista y donde el PP no había sacado más de dos concejales se haya convertido en ocho años en un feudo popular? El camino de José Carlos Sánchez hacia el poder ha sido complejo, con un discurso lleno de matices. En 2011, año de su llegada, se consumó el fracaso del tripartito entre IU, PA y PP, forzado para echar a los socialistas tras 20 años de Gobierno. «Fue algo muy criticado y en 2011 el PSOE sacó mayoría absoluta», explica Sánchez. Por eso, en 2015, a pesar de que hubiera sumado apoyos, dejó gobernar al PSOE en minoría. Sus votantes se lo criticaron y él pidió paciencia en un mandato difícil, donde el concejal del PA dejó de asistir a muchos plenos, algo que inhabilitaba la minoría socialista. Sánchez esperó su momento en la oposición y fue amasando una mayoría absoluta que se hizo efectiva el 26M: 6 de 9 concejales.