«Somos dialogantes y estamos abiertos a llegar a acuerdos»

Patricia Cavada afronta la gestión de la ciudad en solitario y lo hace con el respaldo en las urnas y su capacidad para negociar con otros partidos

Habla sin titubear. Lo hace porque tiene claro qué es lo que quiere para San Fernando y porque la experiencia es un grado. La socialista Patricia Cavada ha conseguido renovar el apoyo de los isleños, con los mejores resultados del PSOE en la localidad en las últimas décadas, para continuar con el proyecto que ha diseñado para cambiar La Isla. Unas propuestas en las que cree firmemente y eso se nota a la hora de conversar y de convencer como ha demostrado en las pasadas elecciones.

–Han pasado cuatro años desde que llegaste a la Alcaldía y ahora vuelves con más apoyo en las urnas ¿Qué ha cambiado de Patricia alcaldesa en este tiempo?

–De Patricia alcaldesa creo que ha cambiado poco. Cierto que ya tengo una trayectoria en administración, que me ha hecho conocer el Ayuntamiento por dentro y su funcionamiento. Pero el vértigo por la responsabilidad que significa representar a tu ciudad y la ilusión por tener la oportunidad de poder mejorarla siguen intactos.

–¿Cómo se siente ese respaldo en las urnas con los mejores resultados del PSOE en San Fernando en 30 años?

- Hay ocasiones en los que la ciudadanía no reconoce la labor de un Gobierno bien porque no ha sabido transmitir sus acciones o bien por que los resultados no han sido los esperados. En los últimos cuatro años hemos hecho un trabajo intenso y hemos hecho partícipe a la ciudadanía de ello explicando lo que queremos hacer por San Fernando y cómo lo queremos hacer. Permanente en la campaña escuchaba a la gente decir que nos hacía falta otros cuatro años para nuestro proyecto y afortunadamente la ciudadanía nos ha dado una nueva oportunidad para seguir avanzando.

–¿Por qué quedarse en minoría y no buscar un pacto ahora que se tiene al alcance la mayoría?

–Muchas veces cuando en los últimos años se ha hecho balance de la situación de los gobierno de la provincia a los medios de comunicación se les ha pasado que en San Fernando había un Gobierno en minoría y ha sido porque en ningún momento se ha dado sensación de inestabilidad ni a la hora de gobernar ni en el pleno. Cuando ha sido necesario sacar un proyecto por la ciudad ha sido posible y todo gracias a que somos dialogantes. Además cada uno de los proyectos presentados contaba con el respaldo de la ciudadanía. Ahora tenemos once concejales los socialistas, los mismos que teníamos cuando pactamos con los andalucistas, y nos da solvencia para intentar este Gobierno en solitario. Un Gobierno que ya nace con un acuerdo y un compromiso con Podemos para la elaboración de los presupuestos de 2020. Pero seguimos abierto al diálogo y alcanzar a acuerdos ya sea como un proyecto de ciudad o puntuales. De todos modos, como ya dije en el acto de investidura, no cerramos la posibilidad a que un futuro pueda haber un pacto de Gobierno porque no sabemos lo que puede ocurrir en un año o en dos y todo depende de las necesidades de la ciudad.

–Dialogantes con todos ha dicho. Entonces, ¿no hay vetos?

- Al pleno municipal vamos a intentar llevar las propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Ahora si me habla con la relación que el Gobierno va a mantener con Vox pues obviamente es un partido que está en las antípodas con respecto a las ideas socialistas. En este sentido, nosotros no vamos a pedirles nada, sino que vamos a llevar al pleno y si ven bien aceptarlas votarán a favor y si no pues no lo harán. La predisposición del portavoz de Vox se dejó ver en la investidura cuando dijo que iba a ser una oposición que iba a estar encima pero también a favor de lo que consideran bueno para la ciudad. Veremos cuál será su actitud en los plenos municipales.

–¿Qué proyecto le hace más ilusión a Patricia Cavada desarrollar?

–Sin duda la estrategia de la Edusi. Los millones de euros procedentes de esta estrategia de desarrollo sostenible que se debe materializar en el gran parque de la Magdalena. Hay grandes actuaciones a inaugurar como el Ayuntamiento, el Centro de Adultos, el planetario el Centro de Formación Avanzada en el parque de la Historia y el Mar, pero a la hora de un proyecto que deje huella en la ciudad y pueda cambiarlo es la de reconvertir esta zona de la Magdalena para hace que esta zona degradada tengan espacios sostenibles y que se convierta como el Oeste que se vive de forma intensa e incluso para celebraciones. Debe ser además el germen del cambio físico del recinto ferial para la mejora de la Feria del Carmen y la Sal.

–Llevamos años hablando del cambio de ciudad, pero ¿en qué situación se encuentra La Isla?

–Los otros Gobierno han hecho diferentes intentos pero no actuaciones para que se haga realidad. Nosotros hemos explicado cómo queremos conseguirlo y qué acciones vamos a realizar. En cualquier ciudad los ingresos depende del comercio, el turismo y la industria pero para ello debemos ser atractivos y facilitar la implantación de actividades. Así hemos hecho acciones para electrificar un polígono que se ha llevado años sin acometida de luz, hemos invertido para solucionar los problemas de Fadricas I, Puente Hierro tiene su máxima ocupación y en Janer ya está una empresa interesada en su desarrollo. Cuando invertimos en la playa para que este monumento natural se más atractivo y accesible, lo que estamos es invirtiendo en turismo. Hablamos de mejora de desarrollo urbano para incidir en el comercio, de la ampliación de Bahía Sur, en definitiva de cambiar ese modelo basado en la ciudad dormitorio y el ladrillo para llegar a una que genere actividad económica y empleo porque una ciudad necesita tener ingresos para poder mejorar sus servicios.

—San Fernando actualmente sigue siendo una casa en obras. ¿Cómo se viva como alcaldesa esta situación de actuaciones que no llegan aún a materializarse?

–Con la frustración de ver cómo siempre surge algo que lo complica y que impide poder finalizar una actuación. Se sobrelleva y se solventan los problemas. Ahora es cierto que cuando se puede comprobar el avance de obras lo que se siente es satisfacción.