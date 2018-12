PRESUPUESTO Sin dinero para las inversiones del presupuesto La oposición tumba el crédito que pretendía soliitar el Ayuntamiento para la puesta en marcha de diferentes proyectos

El Ayuntamiento de San Fernando pretendía solicitar un préstamo de 7,7 millones de euros para afrontar los proyectos recogidos en el presupuesto municipal. Pero, al representar más del 10% de la totalidad de presupuesto, precisaba de la aprobación del pleno para realizar la operación.

Y finalmente, la oposición ha tumbado esta posibilidad al no recibir el apoyo necesario, por lo que ahora el Equipo de Gobierno debe sopesar si busca otra fórmula, como la de recortar iniciativas para bajar de los siete millones y no superar ese 10%, no teniendo por tanto la necesidad de solicitar el permiso del pleno y firmar el crédito, o por el contrario dejar paralizado el apartado de inversiones.

En total se recogían tres grandes paquetes de actuaciones. En primer lugar el destinado a la generación de empleo y desarrollo económico y en el que se encontraban proyectos como las mejoras en Fadricas (más de 800.000 euros), la ampliación de las obras del mercado central, la construcción del nuevo Club Náutico de Gallineras o un millón de euros destinados a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI). En total más de tres millones de euros.

Otros tres millones iban a ir destinado a un paquete para mejoras urbanas y de infraestructuras, como la continuación de la reordenación de Pery junquera, Constitución y nuevos contenedores soterrados, así como mejoras en el alcantarillado.

Por último un paquete destinado a la creación de equipamientos para la ciudad en el que se encontraba la construcción de la Ciudad de los Niños, mejoras en instalaciones deportivas, una gran sala de estudio así como actuaciones en parques y jardines.

Desde el equipo de Gobierno (conformado por PSOE y PA) se expone que la oposición ha sido "irresponsables" ya que hay obras solicitadas por ellos y aprobadas en plenos anteriores por unanimidad, como el caso de Fadricas, que ahora se quedan bloqueadas.

Sin embargo, el resto de partidos (PP, Ciudadanos y Podemos) aseguran que la falta de acuerdo para sacar adelante este crédito es consecuencia de la falta de gestión y de contactos para consensuar las mejoras que se deben realizar en la ciudad.