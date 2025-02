Augusto Ferrer-Dalmau: «Me siento muy honrado de que el 'Glorioso' esté en San Fernando»

El Museo Naval de San Fernando ha contado con un invitado de excepción, el pintor Augusto Ferrer-Dalmau . La visita se ha realizado coincidiendo con la reubicación de su obra ' El último combate del Glorioso' –óleo que homenajea a la hazaña de 1747 del navío Glorioso– dentro de la institución cultural isleña. A su llegada al Museo Naval, Ferrer-Dalmau fue recibido por el c oronel de Infantería de Marina Miguel Antonio Flores Bienert , delegado de Cultura e Historia Naval en San Fernando y conservador del Museo Naval. El pintor vino acompañado de Juan Antonio Lobato García , vocal de Artes de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes.

San Fernando es «el sitio perfecto»

Esta semana, ' El último combate del Glorioso' realizaba un trayecto de Madrid a San Fernando para formar parte de la galería isleña . El óleo cuenta con un lugar preferencial dentro del Museo, presidiendo la primera sala, la cual está dedicada al siglo XVIII y a la llegada del Departamento de Cádiz a la ciudad de San Fernando. «Parece hecho a medida para esta pared» , mostraba con orgullo el conservador del Museo Naval. De esta forma, el Museo Naval de San Fernando –filial del de Madrid– intercambió los cuadros de Ferrer-Dalmau, de manera que el cuadro ' Mi Bandera', anteriormente en la institución gaditana, estará disponible para su visita en la institución de la capital .

Sobre el nuevo emplazamiento de la obra, su propio autor se sentía «muy contento de que esté en este Museo, es un honor porque le tengo un cariño muy especial a San Fernando. Es el sitio perfecto ». Pese a ser experto en pintura de historia y de batallas, Ferrer-Dalmau confiesa que 'El último combate del Glorioso' sale de su normalidad, «lo mío son los caballos, la Infantería. De barcos sé muy poco. Para este barco se realizó una maqueta expresamente, simulamos el bombardeo con taladros y tal como quedó fue eso lo que pinté. Fue un proceso muy divertido». No obstante, el autor repasa los esfuerzos que conllevó en el tiempo plasmar su obra, « fueron tres meses de trabajo intenso, con 12 horas diarias ».

El pintor, de estilo realista , se reafirma en su modalidad: «lo que yo hago no es hiperrealismo, aunque muchos se confundan, yo hago una visión de la acción a una determinada distancia . Por lo cual, siempre procuro que se coloque un cordón delante manteniendo este espacio ya que, a no ser que seas un artista y te guste ver la pincelada exacta, no es necesario estar cerca para contemplar el cuadro».

Arropado por la Real Academia de San Romualdo

Se da la circunstancia de que el marco que viste al óleo «tendría que haber llegado a Cádiz anteriormente, ahora sabemos por qué no llegó», comentaba entre risas el propio Augusto Ferrer-Dalmau. Esa felicidad acompañó a la totalidad de la visita, en la que siempre recibió el apoyo de la Real Academia de San Romualdo, a la cual pertenece en calidad de Académico de Artes . Una nutrida representación de la academia se hizo notar por los pasillos del Museo Naval de San Fernando. Al lado del pintor estuvieron José Enrique de Benito Dorronzoro , presidente de la institución; Juan Torrejón Chaves , vicepresidente; José Manuel Bravo Vila y el mencionado Juan Antonio Lobato . Tras realizar la visita del cuadro, los académicos procedieron a hacerle entrega de un libro sobre la vida del militar Francisco de Miranda y su muerte en la prisión de la Carraca.

'Mi Bandera' –óleo que representa la defensa del navío San Nicolás de Bari por parte del ganadero Martí Álvarez en la batalla del Cabo de San Vicente de 1797– ya forma parte de la exposición permanente del Museo Naval de Madrid , pero no ha dejado un vacío en la institución cultural isleña. Una copia texturizada sobre lienzo ocupa un lugar importante en la última sala de exposiciones del Museo Naval de San Fernando. Aprovechando la visita, Augusto Ferrer-Dalmau fue invitado a que dejase su rúbrica en esta copia. «Dedicado al Museo Naval de San Fernando, Ferrer-Dalmau» , palabras que se podrán leer desde ahora en una de las velas del navío San Nicolás de Bari.

Grandes expectativas en el Museo

La llegada de 'El último combate del Glorioso' al Museo Naval de San Fernando augura una gran demanda del público para acudir a la institución. « La calidad y el reconocimiento de este cuadro va a ser un reclamo para el Museo Naval », reconoce el coronel de Infantería de Marina Miguel Antonio Flores Bienert, delegado de Cultura e Historia Naval en San Fernando y conservador del Museo. Sin embargo, la institución ya cuenta con suficiente reconocimiento como para enaltecer su labor, «toda la gente que viene queda sorprendida por su capacidad, de sus fondos, de las piezas que se exhiben , de la historia que se repasa». El conservador define al Museo Naval como «un espacio vivo, en el cual vamos intentado aumentar nuestro discurso museístico. Siempre enfocados en evolucionar».

Bajo esta premisa, el coronel Miguel Antonio Flores define los objetivos del Museo: «nos gustaría tener todas las actividades de la Armada en la Bahía de Cádiz. Estamos en marcha para poder inaugurar una sala dedicada al Arma Aérea Española , la cual se encuentra en remodelación y diseño. También estamos buscando la participación de otras Unidades de la Bahía para que estén presentes en el Museo». Para su conservador «no cabe duda» de que el Museo Naval de San Fernando es «un Museo de historia y hay que repasar la historia de España, a través de la historia de la Armada».

Por su parte, la Real Academia de San Romualdo se siente « muy orgullosa de que uno de sus miembros tenga la oportunidad de mostrar esta obra magnífica a nivel mundial . Este cuadro va a potenciar la valía del Museo naval y contribuirá a que se incrementen las visitas», declara José Enrique de Benito Dorronzoro, presidente de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes.

Sobre Augusto Ferrer-Dalmau, el presidente de los académicos solo tiene palabras de elogio: « se trata de una bellísima persona, un hombre muy sencillo. Es un profesional de la pintura que domina una técnica extraordinaria . Nosotros, siempre buscando la excelencia en las personas que participan en nuestras actividades, nos fijamos en él, establecimos contacto y él está encantado de venir aquí».