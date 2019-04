ELECCIONES GENERALES El piloto que custodia los votos de los españoles residentes en Brasil Casi 200 papeletas viajan en la cabina con el comandante Iván Gutiérrez, encargado de vigilarlos en su traslado de Salvador de Bahía a Madrid

Un correo electrónico con un encargo muy especial, es lo que recibió el piloto de Air Europa Iván Gutiérrez Santos. En su vuelo que partiría el sábado 27 de abril de la ciudad brasileña de Salvador de Bahía y llegaría a Madrid a mediodía del domingo 28 tendría que custodiar una valija diplomática. Dentro de ésta, nada más y nada menos que los votos de los españoles residentes en Brasil.

Iván, criado en Cádiz y que, confiesa, ejerce de «embajador» de la provincia allá donde va, no era muy consciente en aquel momento de la importancia del encargo. Hasta que recibió la llamada del consulado de España en Salvador de Bahía. «Entonces me explicaron el proceso», detalla por teléfono a LA VOZ, antes de recibir la valija iniciar el viaje de regreso. «Es muy cuidadoso. Un funcionario de la Embajada, que creo es un policía nacional o un guardia civil, custodia el paquete hasta llegar al avión», explica. Un ‘modus operandi’ que no es el habitual, ya que normalmente los paquetes embarcan en la bodega del avión y el piloto recibe un listado en el que se detalla lo que lleva, pero en ningún momento ve los mismos.

Los votos, en la cabina del piloto

En este caso, a Iván, piloto de la compañía Air Europa, le hacen entrega de la valija diplomática en mano y, tras firmar el funcionario que la trae y él sendos documentos de entrega y recepción de los que cada uno guarda una copia, el comandante del avión viaja con la valija dentro de la cabina. «Estoy obligado a custodiarla y viene conmigo. El proceso es completamente garantista», declara Iván.

Y es que, la ‘fiesta de la Democracia’ conlleva mover tantos hilos para que todo salga bien que muchos pasan completamente desapercibidos, a pesar de ser procesos perfectamente establecidos debido a su importancia. Cada voto es la oportunidad de un ciudadano español de manifestar, de manera libre, su voluntad y apoyo a una formación política para algo tan importante como llevar las riendas, en el caso de las elecciones de este 28 de abril, de España.

De Brasil a nuestro país viajan, exactamente, 194 votos. Cuando aterrice en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, Iván tendrá que hacer entrega de la valija a otro funcionario del Estado, que también le dará el documento que ambos firmarán y se quedarán con una copia. «Es una cadena de custodia que no se puede romper», puntualiza.

El piloto es consciente de su responsabilidad, «añadida al cargo de comandante» del avión, puntualiza. «Me emociona formar parte del sistema democrático de esta forma. Me siento muy orgulloso de poder contribuir así», explica por teléfono a LA VOZ. Además, se muestra sorprendido ya que, como la mayoría de ciudadanos, no tenía conocimiento de que el proceso de voto y custodia del mismo de los españoles residentes en el extranjero fuese así. Declara estar contento de saber que se trata «con sumo cariño el derecho al voto». «¡Vaya protocolo que hay en todas las embajadas del mundo!», exclama felizmente sorprendido por las medidas de seguridad y custodia que se toman.

«Somos un gran país»

Para Iván estas Elecciones Generales serán muy diferentes, aunque, como siempre que hay comicios, afirma, ha votado por correo porque nunca sabe a ciencia cierta dónde estará el día de acudir a las urnas. «No obstante, como llego a tiempo, acompañaré a mi mujer a votar y así poder disfrutar de la ‘fiesta de la Democracia’», cuenta.

Destaca Iván la colaboración de su empresa, Air Europa, que «me ha ayudado mucho en el proceso de custodia. La compañía está volcada y ha facilitado todo lo que ha podido al consulado el traslado de la valija con los votos», dice.

Un consulado, el de España en Salvador de Bahía, que comunicó a Iván el hecho de que la participación de los españoles en Brasil en estos comicios ha subido con respecto a otras ocasiones. Y que le mandó un mensaje en el que le dan las gracias y también se resume la importancia del encargo realizado a este piloto gaditano.

En él, señalan, llevan «tres días viendo a españoles acudir a votar al consulado general de España en Salvador de Bahía y viendo llegar votos por correo de todo el nordeste» del país. «Gente que vino en avión desde otras ciudades, otros en barco desde la isla de Itaparica. Qué bonito es ver a la gente querer a su país, a su tierra, con ganas de participar y sentido del deber. Somos un gran país».