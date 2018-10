IGUALDAD Nace en Cádiz un proyecto para informar mejor sobre violencia de género La Diputación de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz presentan 'Periodistas y violencia de género. Videoteca de voces expertas', una herramienta al servicio de toda la comunidad periodística

Sara Cantos

Cádiz Actualizado: 30/10/2018 15:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Evitar estereotipos machistas, enfoques sexistas o el uso de fuentes de información no expertas. En definitiva, contribuir al tratamiento adecuado de las informaciones sobre violencia de género. Estos son los principales objetivos del proyecto ‘Periodistas y violencia de género. Videoteca de voces expertas’ que han puesto en marcha y presentado este martes la Diputación de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz.

Esta iniciativa, pionera en la provincia de Cádiz, es un banco audiovisual de voces expertas en violencia de género que se pone al servicio de toda la profesión periodística en la web de ambas instituciones. Recoge testimonios, opiniones, reflexiones y recomendaciones de diez personas profesionales de diferentes ámbitos vinculados con el abordaje de la violencia machista (psicóloga, periodista, catedrática en derecho Penal, trabajadora social, policía, experto en género, etc). Este contenido está concebido para sensibilizar sobre el tratamiento informativo de la violencia de género y es accesible para que cualquier periodista emplearlo en la elaboración o complementar sus informaciones.

De todo ello han informado este martes la presidenta de Diputación, Irene García y el presidente de la APC, Diego Calvo, en la presentación del proyecto al que han asistido también las diputadas del Área de Igualdad y Bienestar Social, Isabel Armario e Isabel Moya y varias de las personas que forman parte del fondo documental, en representación de las cuales ha intervenido Ana Bella Estévez, fundadora de la Fundación Ana Bella y superviviente de violencia de género.

Irene García ha subrayado el compromiso de Diputación en «denunciar y erradicar» la violencia de género, «concienciar a la ciudadanía» y «no tratar con frivolidad» lo que ha denominado «terrorismo silenciado». En este contexto ha enmarcado el proyecto que ha ligado al ejercicio de «un ejercicio crítico necesario». En esta línea se ha expresado el presidente de la APC, quien ha destacado la puesta a disposición de esta herramienta de trabajo «para cubrir de manera adecuada las noticias sobre violencia de género» y dejar de tratarla «como un suceso». Este registro audiovisual está dirigido a periodistas de cualquier ámbito geográfico, «es extrapolable al resto de España» y próximamente se emprenderá una campaña de difusión en redes sociales.

Desde su experiencia vital como mujer que ha sufrido violencia de género durante once años y hoy es un referente internacional de superación y empoderamiento, Ana Bella Estévez ha ofrecido su testimonio como «superviviente» e integrante de la videoteca de voces expertas sobre la violencia machista. «El día que decidí romper el silencio y llegué con mis cuatro hijos a una casa de acogida me di cuenta de que la mayoría de mujeres no se atreven a pedir ayuda. Sólo el 14% de las mujeres en Europa se atreven».

Por eso Ana Bella Estévez decidió darle la vuelta a las campañas institucionales en las que «se mostraban siempre a las mujeres victimizadas» y con las que no se sentía identificada. En ese momento, 2002, se convirtió en una de las primeras mujeres en denunciar la violencia machista a cara descubierta en los medios de comunicación; transformó el mensaje en positivo, sustituyó el término 'víctima' por el de superviviente' y creó la Fundación Ana Bella, en la que ayudan a mujeres que sufren violencia machista a salir adelante (más de 25.000 desde hasta la fecha) actuando como «agentes de cambio».

La Fundación está presente en España y varios países de Europa y América y al mismo tiempo lleva a cabo una acción de formación y sensibilización en muchas empresas y organismos públicos y privados. «Desde la Fundación pedimos a los medios de comunicación que se cambie el foco en las noticias, que no se ponga en las víctimas sino en los asesinos. Si no los nombramos parece que nadie es responsable. Habría que poner más atención en las condenas a las que se enfrentan los asesinos», ha subrayado somo sugerencias en el tratamiento informativo sobre casos de violencia de género. A este respecto ha remarcado que «no hace falta ser asesinada para ser maltrratada».

¿Qué personas expertas forman la videoteca?

María Acale. Catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz (UCA) y profesora titular de Derecho Penal.

Nuria Varela. Periodista, escritora y experta en políticas de Igualdad y violencia de género.

Patricia Betanzos Navarrete. Subinspectora Jefa de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en la Comisaría De San Fernando (Cádiz).

Ana Bella Estévez. Superviviente de violencia de género. Fundadora de la ‘Fundación Ana Bella’ para la ayuda a mujeres maltratadas.

Carmen Ortega Esteo. Psicóloga de atención directa a mujeres víctimas de violencia de género en el Centro Asesor de la Mujer del Ayuntamiento de Jerez.

Daniel González Leal. Técnico en la delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Jerez y coordinador del programa ‘Hombres por la igualdad’.

Esther Pérez Oso. Médica forense adscrita a la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) del Instituto de Medicina Legal de Andalucía en Cádiz.

Juan Manuel Delgado. Director técnico de la consultora especializada en género Diferencia2 y socio de la asociación Hombres por la Igualdad de Género.

Encarna Martínez Grimaldi. Trabajadora social en atención a mujeres víctimas de violencia de género y coordinadora del Centro de Información de la Mujer de la Mancomunidad de la Janda.

Francisca Fuentes Rodríguez. Francisca Fuentes Rodríguez. Doctora en Derecho y profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Cádiz (UCA). Coordinadora de la asignatura Igualdad y Género.

El proyecto

‘Periodistas y violencia de género. Videoteca de voces expertas’ nace como una herramienta de trabajo para ayudar a los profesionales de la información a ejercer un periodismo con perspectiva de género y comprometido contra las violencias machistas.

Elaborada en formato audiovisual, consta de una videoteca en la que diez profesionales de diferentes ámbitos directamente relacionados con la violencia de género aclaran dudas, explican conceptos y reflexionan sobre diferentes cuestiones a las que se enfrentan los periodistas al informar sobre este problema que afecta a toda la sociedad.

Este material audiovisual tiene una función informativa, divulgativa y de sensibilización. Pretende contribuir a cambiar la mirada, evitar estereotipos y prácticas informativas sexistas y, en definitiva, perfeccionar la información sobre las violencias contra las mujeres.