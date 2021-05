Eurovisión 2021 Los mejores memes de Rocío Carrasco y su documental en Eurovisión La segunda semifinal de Eurovisión este jueves dejó varios cromas y tweets dirigidos a la 'docuserie' de Mediaset

El festival de Eurovisión 2021 arrancó en Rotterdam el pasado martes y cuenta ya con los 17 finalistas. La final está a la vuelta de la esquina después de que el día 18 se conocieran tras la primera semifinal algunos de los nuevos finalistas, sumados a los 'Big Five', que competirán por el triunfo este sábado día 22. Ayer jueves día 20, durante la segunda semifinal, se conocían los últimos en clasificarse.

Esta fase estuvo marcada por impresionantes puestas en escena y mucho humor entre los espectadores, que no tardaron en crear los primeros memes de la gala. Al igual que los cromas que ambientaron el escenario en alguno de los espectáculos en direto.

Entre los finalistas, 4 de ellos han colaborado en el formato de la docuserie: 'Contar la verdad para seguir viva', de Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado está en el foco mediático desde que se conociera su pasado familiar y personal con Antonio David Flores.

Dada su influencia mediática de los últimos días y el apoyo recibido por gran parte de España, la audiencia de Eurovisión estuvo influenciada este jueves por las referencias a Rocío, ya que cuatro de los finalistas tienen relación musical con la madrileña.

Una de ellas es Suiza, con la balada 'Tout l'Universe de Djon's Tears', la introducción de la docuserie.

Por otro lado, la búlgara Victoria interpresa 'Growing up is getting old', pista que aparece al inicio de uno de los capítulos. O la francesa Barbara Pravi con 'Voilà'.

En el caso de España, Blas Cantó también tiene algo en común con Rocío Carrasco. El murciano fue el encargado de abrir la entrevista que Rocío Carrasco concedió a Mediaset en abril, tras más de 20 años sin aparecer en los platós.

El artista emocionó a la hija de «la más grande» con la interpretación de la versión 'Como las alas al viento', una de las obras más famosas de Rocío Jurado.

🇪🇸 Así ha interpretado @BlasCanto uno de los grandes temas de Rocío Jurado, "Como Las Alas Al Viento" en el documental #RocioEnDirectopic.twitter.com/AiXtV4QAWt — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) April 21, 2021

Las referencias y memes de Rocío Carrasco en Eurovisión 2021

Decenas de tweets inundaron las redes durante la noche del jueves. La segunda semifinal de Eurovisión 2021 dejó estos creativos memes y cromas en escena de Rocío Carrasco y la docuserie a lo largo de la noche.

Increíble la influencia de Rocío Carrasco en Eurovisión 2021 #EuroSemi2pic.twitter.com/bRclMtfYFA — Srto JF ✨ (@SrtoJF) May 20, 2021

Se ha llevado el proyector de Rocío: contar la verdad para seguir viva. #EuroSemi2pic.twitter.com/IXGL8N618y — Borja Terán (@borjateran) May 20, 2021

Rocío Carrasco celebrando que suiza ganará Eurovisión siendo asi su canción de la docuserie otra batalla Carrasquista #EuroSemi2#Eurovisionpic.twitter.com/PomteWlKl8 — 𝖨𝖲𝖠𝖠𝖢 & 𝖠𝖫𝖡𝖤𝖱𝖳 🥇🐺 46,3 % (@cdfLoboYAlbert) May 20, 2021

Antonio David en su casa cuando ha sonado Tout l’universe #EuroSemi2pic.twitter.com/g8mArvYTba — PAWLA (@paulaamp99) May 20, 2021

Incluso, la protagonista de 'Contar la verdad para seguir vida' apareció por sospresa en la actuación de Gjon's.

La gran final de Eurovisión 2021 se celebra mañana sábado a partir de las 21:00, que ya está ultimando los preparativos para el espéctaculo musical de este año en Rotterdam.