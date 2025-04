«Este año hay que protegerse más del sol porque el confinamiento ha evitado que la piel esté preparada para el verano»

Protegerse del sol debe ser una prioridad en cualquier época del año. Éste es el principal consejo que transmite la doctora Maite Fernández, responsable de la consulta del melanoma del Hospital Puerta del Mar de Cádiz . La alta incidencia que tiene el cáncer de piel en la provincia de Cádiz, con la detección de hasta 130 casos nuevos cada año, debe concienciar a la ciudadanía sobre una serie de hábitos dirigidos a cuidar la piel. Además, este año, tras tres meses de confinamiento en los que los ciudadanos han rebajado o anulado su exposición al sol, estos hábitos deben extremarse para reducir los riesgos de quemaduras, que en el futuro son el germen del cáncer de piel.

¿Ha afectado o va a afectar el confinamiento que ha sufrido la población a la piel?

Pues sí que afecta. Hay que tener en cuenta que el sol tiene beneficios y también defectos. Si nos exponemos con cautela, el sol proporciona al cuerpo Vitamina D y hay muchos estudios que destacan sus beneficios a nivel articular para afrontar la debilidad ósea, la osteoporosis, a nivel cardiovascular, en la diabetes, en tumores de órganos sólidos... y todo esto se ha perdido si no ha habido una exposición al sol. Eso sí, este déficit se puede adquirir a través de la alimentación, ya que la Vitamina D se encuentra en el salmón, el huevo, la leche y otros productos lácteos como el queso. También hay que tener en cuenta que entre los meses de abril y mayo, la piel se suele ir preparando para la alta radiación ultravioleta del verano. Por decirlo de alguna manera, al recibir sol, se forma melanina que es el pigmento de la piel, y forma como una capa más gruesa en la superficie de la piel que nos protege del sol. Sin embargo, este año nuestra piel no ha pasado por ese periodo de transición y, por tanto, vamos a sufrir un cambio brusco y hay que extremar las precauciones.

¿Se esperan entonces más quemaduras por el sol este año?

Al no haberse producido esa adaptación de la piel a la radiación de forma paulatina y al no haberse creado esas defensas adecuadas para prevenir las quemaduras, el riesgo aumenta. Por lo tanto, hay que extremar las precauciones para no quemarnos, especialmente entre las personas claras de piel y muy especialmente en los niños. Hay que seguir recomendaciones como exponerse al sol poco a poco y evitando el mediodía, que es cuando el índice de radiación es más elevado. Y, por supuesto, siempre con protección.

¿Cuáles son las principales recomendaciones para ir a la playa en verano?

La primera es llevar sombrilla o utilizar las zonas de sombra. No se debe ir a la playa sin sombrilla y cuanto más grande sea, mejor. Junto a esta medida, todas las combinaciones de protección son buenas. Echarse con frecuencia cremas de protección solar de factor 50, exceptuando pieles muy morenas, que podrían usar una numeración menor, pero siempre por encima de 30. También hay que evitar el sol más al mediodía porque el índice de radiación es muy alto y es difícil protegerse. Y también podemos protegernos con ropa, usando sombreros de ala ancha o gorras que nos cubran la parte posterior del cuello, utilizando gafas de sol o con ropa que cubra los hombros. La ropa negra protege más que la blanca, por ejemplo. Las camisetas de algodón son buenas para protegerse y en el caso de las personas que hagan deporte, deberían de utilizar ropa deportiva con protección.

¿Qué zonas son más propensas a quemarse y a desarrollar en un futuro cáncer de piel?

Es fundamental proteger la cara, los brazos y las extremidades y dependiendo del tipo de cáncer, es más frecuente en una zona que en otra. En el caso del melanoma, que es el cáncer de piel más letal y que más se da en gente joven, suele localizarse en cualquier lunar del cuerpo. En el caso de los varones, es más frecuente en el tronco, y en las mujeres, en las piernas. En el caso del carcinoma basocelular, que es el más frecuente, es más habitual en la cara, en la zona alta del tronco y en el escote.

¿Cuáles son los principales riesgos que pueden llegar a provocar el cáncer de piel?

Las quemaduras del sol son el principal factor de riesgo para poder desarrollar en un futuro cáncer de piel, así como la base genética. La piel tiene memoria, por lo que las quemaduras de la infancia son también factor de riesgo en el futuro. En el caso de una tendencia intermitente a las quemaduras, pueden predisponer a la piel para desarrollar un melanoma o un carcinoma basocelular. En el caso de una exposición solar crónica, propia de los trabajadores del campo, tienen una predisposición al desarrollo del carcinoma espinocelular.

También hay que tener en cuenta que los perjuicios de una sobreexposición al sol no es sólo el cáncer, también causa otros perjuicios a nivel estético. como las manchas en la piel, las arrugas.... En definitiva, el fotoenvejecimiento, que es algo que no vemos cuando somos jóvenes.

A pesar de las campañas de concienciación siguen aumentando los casos de cáncer de piel, ¿a qué se debe?

Pues a pesar de que hay mucha información, sigue faltando concienciación. Excepto el melanoma, que sí se ve en gente joven, el cáncer de piel aparece en el futuro, por lo que no vemos el riesgo inmediato y los que más riesgos asumen y más se exponen siguen siendo los adolescentes. Nos falta aún percepción del riesgo. Aunque es cierto que ya no se ven las burradas de antes, como era el uso de aceite para acelerar el bronceado, por ejemplo.

Cádiz es una provincia donde suele soplar mucho el viento, ¿el viento también provoca quemaduras?

El viento nos ayuda a sentir menos el calor producido en la piel por la radiación infrarroja y por tanto estar más frescos, pero los rayos UV llegan exactamente igual a nuestra piel. Por tanto el riesgo de que el sol dañe nuestra piel o nos queme es el mismo, o incluso mayor, ya que puede que permanezcamos aún más horas al sol que si estuviéramos pasando mucho calor.

Y las cabinas de bronceado, ¿tienen los mismos efectos que el sol?

Las cabinas son más perjudiciales que el sol y por lo tanto hay un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de piel. Entre las personas expuestas hay más riesgo de desarrollar un melanoma. De hecho, en algunos países están prohibidos por los riesgos que conlleva.

Los signos que alertan del cáncer de piel La regla ABCD es la que utilizan los expertos para diagnosticar el cáncer de piel. Se trata de cuatro observaciones que indican que las células que se están desarrollando en la piel son malignas. Por ello, los médicos recomiendan someterse a sí mismo a este sencillo diagnóstico y, en caso de obtener respuestas positivas, acudir al especialista. A. Asimetría. Que la mitad de un lunar no es igual que la otra mitad. B. Bordes. Bordes desiguales, irregulares, borrosos o dentados. C. Color. Los colores a tener en cuenta son: rojizos, blanquecinos y azulados sobre lesiones de color negro. D. Diámetro. Cuando el lugar mide más de 6 milímetros o aumenta de tamaño (más de 6 mm).

