¿Cuánto es la multa si te saltas la prohibición de bañarte estos días en Cádiz, Puerto Real o Chiclana?

Desde que Cádiz entró en la fase 2 de la desescalada una de las licencias más esperadas por todos sus ciudadanos era poderse dar un baño en la playa. Sin embargo no todos sus municipios costeros han decidido autorizarlo debido a que no tenían preparados los planes de contingencia que se les han exigido desde la Junta de Andalucía. Aún así, y a pesar de que ondean visibles las banderas rojas, hay quien puede caer en la tentación de pasar de la orilla y meterse en el agua. En este caso, si es pillado haciéndolo se enfrenta a una sanción por ello .

Puede ocurrir por ejemplo en Cádiz capital, Puerto Real o Chiclana donde no se permite todavía el chapuzón. Fuentes de Subdelegación del Gobierno, explican que al deberse ya de una cuestión que controla y autoriza o no cada Ayuntamiento, la potestad sancionadora recae sobre la administración local . Por tanto son los policías locales de cada uno de estos municipios los que tienen que velar por el cumplimiento de la norma, y multar si hubiera cualquier infracción.

Desde el Ayuntamiento de Cádiz aseguran que este extremo todavía no se ha dado en la capital gaditana. Es decir, de momento no se ha sancionado a nadie por bañarse. La multa, según las mismas fuentes, ascendería a 300 euros. En Cádiz la temporada empezará el próximo 1 de junio y no será hasta entonces cuando sus vecinos o visitantes de otros municipios de la provincia, puedan meterse en el agua.

En el caso de Chiclana tampoco se permite el baño hasta este viernes. La sanción de desobediencia en este municipio es de 300 euros también, potestad que también recae sobre los policías locales. Su Consistorio sigue trabajando en el plan de contigencia y también de aforo y seguridad para poder abrir sus playas a finales de semana, si todo está listo y autorizado.

En Puerto Real se aplica la norma que marca la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Y según este reglamento las sanciones por desobedecer una cuestión como la prohibición del baño va desde los 600 euros hasta los 30.000. Todo ello depende de las circunstancias, en este caso el grado de desobediencia, y del riesgo que corra esa persona y haga correr a los agentes. De momento tampoco se ha impuesto ninguna multa.