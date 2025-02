Cádiz mantiene el cierre de sus municipios hasta después del puente de diciembre

Andalucía seguirá con el confinamiento perimetral hasta después del puente de la Inmaculada y de la Constitución. Cádiz no será una excepción. Los anuncios que ha venido haciendo esta última semana el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, sobre la posibilidad de ampliar las medidas de r estricción de la movilidad en la comunidad han sido confirmados este domingo por el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, tras la reunión celebrada con el Comité de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto.

Moreno ha señalado que la situación es «complicada«, pero el objetivo de las medidas no es otro que salvar vidas y salvar negocios . Las restricciones más duras entraron en vigor el pasado 10 de noviembre con el cierre de comercios y negocios de actividad no esencial a las 18 horas y toque de queda a partir de las 22 horas. Estas medidas no han conseguido atajar la tasa de contagios. En Cádiz, por ejemplo, el último dato suma 545 nuevos contagiados y un nuevo fallecido. El número total de personas que han perdido la vida en Cádiz por el coronavirus desde que estalló la pandemia asciende actualmente a 382.

El presidente ha señalado que es necesario lograr e l equilibrio entre los social, lo económico y lo sanitario . En este empeño se mueve la Junta. Esta semana han perdido la vida 345 personas en la comunidad. En Andalucía hay ahora 2.700 hospitalizados. La segunda oleada ha superado a la primera y hace unos días tocó techo. La curva de ingresos ha descendido. El 30 de octubre entraron en vigor las medidas de la Junta para combatir esta segunda ola que tuvo una ampliación el 10 de noviembre.

Según el presidente, las medidas están empezando a dar sus frutos. «Son difíciles, pero son las correctas«. Juanma Moreno ha asumido la portavocía de estas noticias y ha optado por no delegar en nadie la comunicación de malas y duras noticias. «Estamos haciendo lo correcto». El comité de expertos ha evaluado las consecuencias de las medidas que se adoptaron el 10 de noviembre, pero las cifras no han mejorado como para levantar las restricciones. Seguimos en nivel de alerta.

Novedades

Así, y según el presidente, se mantiene el cierre perimetral de toda Andalucía hasta el 10 de diciembre. El toque de queda sigue de 22 horas a 7 horas. Se mantienen las limitaciones de horarios comerciales, con una novedad: los bares y restaurantes podrán abrir para recoger pedidos hasta las 21 horas, no para consumir. El sector de los juguetes podrá abrir hasta los 20 horas .

El caso de Granada merece una atención especial. En su opinión, no podemos entrar en una carrera precipitada por la apertura. Los datos son tristes: 800 casos por cada 1.000 habitantes. En el distrito sur de Granada se levanta la restricción total y se permite apertura hasta las 18 horas.

Se ha constatado que los mayores son los más vulnerables. Se llevará a cabo la vacunación contra el neumococos a partir de los 60 años en lugar de los 65 como hasta ahora.

El presupuesto de 2021 ha superado el primer trámite parlamentario. Se ha diseñado para luchar contra el coronavirus con una hucha de 450 millones de euros, al margen de los ingresos de Europa. Casi 25.000 autónomos ya han solicitado las ayudas. La Junta pide al Gobierno de la nación ayuda para afrontar la pandemia. «Hemos pedido a los ayuntamientos la modificación de tasas e impuestos«.

La mejor vacuna es la responsabilidad. En opinión de Juanma Moreno se está trabajando para hacer una Navidad mejor. Ha pedido fortaleza y compromiso. No habrá concentraciones a lo largo de la Navidad en los centros históricos de las ciudades.

Medidas en vigor desde el 23 de noviembre hasta el 10 de diciembre Cierre perimetral de Andalucía y de los municipios Toque de queda de diez de la noche a siete de la mañana Cierre de comercios no esenciales a las 18.00 horas con una novedad: Bares y restaurantes podrán abrir para recoger pedidos hasta las 21.30 horas. Y se permite al sector de los juguetes a las 20.00 horas .