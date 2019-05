SUCESOS Una vecina de Cádiz amenaza con «dejar escapar el gas y que salte el bloque por los aires» Vecinos de la calle Bulería denuncian un punto de venta de drogas y el miedo que sufren a diario

Los vecinos de la calle Bulerías de Cádiz ha denunciado de forma desesperada la existencia de un punto de droga en esta vía que se encuentra justo a la espalda del hospital universitario Puerta del Mar y a menos de cien metros de urgencias. La problemática es cada vez mayor y a pesar de la insistencia ante distintas administraciones de momento nadie ha puesto una solución para que estos vecinos dejen de vivir constantemente atemorizados.

Se trata según explican de «un caso grave de punto de venta de drogas existente en la calle bulería, patio Tacita de Plata y que viene sucediendo desde hace un par de años aunque es más evidente desde diciembre». Los hechos se producen en el piso bajo de uno de los bloques de viviendas que pertenecen todas ellas a Procasa. En ese bajo, como explican los vecinos, «vive una señora que junto a sus distintas parejas se dedica a vender droga a todas las horas del día. De hecho, ha roto rejas y ventanas para hacer los intercambios a través de ellas».

Las peleas, discusiones y sobre todo la falta de seguridad son las consecuencias que sufre el vecindario, entre los que se encuentran ancianos y también menores de edad, por esta actividad ilegal ante la que de momento nadie ha intervenido de forma definitiva.

Y es que los vecinos exponen que «todo esto está denunciado a la Policía Local, Nacional, UDYCO y juzgado de guardia. Además se ha solicitado cita con la señora concejala de vivienda, señora Tubío y al señor alcalde obteniendo siempre de todos los organismos la callada por respuesta. Lo único que hicieron fue remitirnos a Procasa y allí desgraciadamente nos dicen, través del servicio jurídico, que no pueden hacer nada y que es más fácil que nos vayamos de nuestras casas antes que esta vecina causante de estos problemas se marche de la suya».

La situación de indefensión es continua para estos vecinos. «Nos sentimos desamparados. A la Policía se le ha llamado muchísimas veces y viene y pide documentación pero nos dice que no puede hacer nada, que no puede entrar en la vivienda porque no tiene una orden del juzgado. Pero lo que más nos duele es lo de Procasa, que nos diga que no va a hacer nada cuando es la administración propietaria de la vivienda. Y aquí cualquiera que pase por la calle puede ver los destrozos que ha hecho en las ventanas».

Los vecinos de este patio Tacita de Plata siempre han vivido con absoluta normalidad. «Esto es una zona en la que siempre se ha vivido muy tranquilo pero ahora mismo vivir aquí es insostenible porque es un punto de venta de droga muy, muy activo».

Patio Tacita de Plata donde se producen los hechos - S. C.

Esta difícil situación hace incluso que algunos estén con tratamiento médico para poder dormir.«Estamos con ansiolíticos porque es una situación que acaba con los nervios de cualquiera».

Y por encima de todo está el miedo constante que sienten estos vecinos. De hecho muchos no hablan por miedo, por lo que pueda pasar, porque ya han recibido numerosas amenazas por parte de esta señora. «Esta vecina ya ha venido diciendo que va a dejar escapar el gas y va a hacer saltar todo esto por los aires. Sabemos que nos la estamos jugando... pero es indignante».