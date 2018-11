IGLESIA Sin noticias sobre la expropiación del patio del Obispado La responsable jurídica confía en que las partes lleguen a un entendimiento en una actuación que se ha retrasado por la crisis

ANA MENDOZA

El Obispado no ha recibido de momento comunicación alguna sobre una posible expropiación del patio trasero de su sede y que responde a una actuación que está paralizada desde hace seis años en el PGOU.

La abogada responsable del departamento jurídico del Obispado, Carmen Lobato, explica la situación. «Es cierto que ya ha habido algunos contactos con el Ayuntamiento. Ahora mismo estamos en un compás de espera, en este tema. Los retrasos se han debido a la situación de crisis económica sufrida en España Queremos que exista una solución dialogada y acordada entre las dos partes».

Tal y como afirma Lobato, «en Cádiz como en otras ciudades, hay retraso en numerosas actuaciones por la paralización provocada por la crisis y después la ralentización del mercado inmobiliario. Estos retrasos afectan a todos, particulares y administraciones públicas, incluido el Ayuntamiento de Cádiz y a esto se suma la complejidad de la ficha del PGOU prevista para la trasera de Hospital de Mujeres».

Antonio Diufaín expone además una situación similar pero en la que el retraso en la actuación es del Ayuntamiento. «A nosotros por ejemplo nos afecta que no ejecute la actuación de la permuta de los terrenos de Marqués de la Ensenada, donde tenemos una cesión de una parcela a la espera de hacer una actuación urbanística que supone derribar viviendas y demás que supone una segunda parcela que es donde nosotros podemos edificar y le dimos una prórroga voluntaria al Ayuntamiento de una serie de años. Finalizó el año pasado y bueno, esa prórroga no teníamos por qué haberla dado, pero entendemos que las circunstancias no permitían cumplir los plazos establecidos y a nosotros además ese solar nos cuesta el dinero, hemos tenido que limpiarlo, cercarlo... lo usan de aparca coches...».

En cualquier caso desde el Obispado indican que de momento no han recibido nada y confían en que haya acuerdo y no conflicto. «Estamos en una etapa de 'impasse' y las partes podemos llegar a un entendimiento. La expropiación no era el sistema previsto en el PGOU. Nosotros también somos víctimas de los propios retrasos y siempre hemos mantenido una actitud de colaboración», concluye Carmen Lobato.