«Si vamos juntos estaremos muy cerca de la mayoría absoluta»

Los tres años y pico cogobernando en el Ayuntamiento de Cádiz le han sabido a poco. Reconoce que aún queda mucho por hacer en Cádiz y colorea de rosa el escenario de las próximas elecciones municipales, a las que apuesta por ir con su agrupación, Ganar Cádiz en Común, de la mano de Podemos. Martín Vila, uno de los ediles que más peso político tiene en la coalición de izquierdas que dirige San Juan de Dios, habla del futuro de la ciudad y de los nuevos aires que defiende haber introducido.

-¿En qué ha cambiado Cádiz desde junio de 2015?

-Hemos cambiado las maneras, las formas y las prioridades. Las formas porque somos un ayuntamiento que no estamos en confrontación con otras administraciones como hemos demostrado alcanzando acuerdos con la Junta, la Autoridad Portuaria y Zona Franca. Las maneras porque hemos abierto la participación a la sociedad civil para que puedan tomar parte de las decisiones que se toman en el Ayuntamiento.

En cuanto a las prioridades, atrás están los años de autobombo y gastos innecesarios y con el presupuesto que tenemos lo destinamos a garantizar derechos a los ciudadanos. Un ejemplo es Procasa, una empresa que ahora entiende la vivienda como un derecho y no como un objeto de mercado, que ha paralizado ya 400 desahucios en estos tres años y que está priorizando el alquiler social. Aguas de Cádiz, que ya garantiza el suministro mínimo vital y Eléctrica de Cádiz, en la que esperamos poder poner en marcha pronto el bono social.

-El carril bici y la peatonalización tienen el sello Ganar Cádiz y varios colectivos enfadados (taxistas, vecinos, concesionarios...). ¿Qué les diría?

-La movilidad sostenible es fruto de una decisión política como es la recuperacíon del espacio público para que las personas, el peatón, sean las protagonistas. El carril bici está suponiendo un avance notable en la ciudad puesto que vamos a disponer de más de una veintena de carriles bici en la ciudad que no van a seguir el modelo de las rayas pintadas en el suelo que proponía el anterior equipo de gobierno sino una infraestructura segura en la que la bici sea un medio de transporte diario y no solo un elemento de recreo u ocio. A la vez que actuamos en el carril bici transformamos la ciudad ganando accesibilidad y seguridad. Esto lo hemos conseguido ya con el carril bici por Asdrúbal y a hora lo vamos a hacer en el Paseo Marítimo. Siempre surgen incertidumbres y dudas ante cualquier obra pero para eso tenemos dos elementos, la participación y la información.

-Justamente esos colectivos le acusan de falta de información...

-El proyecto de carril bici fue objeto de exposición pública durante todo 2016. Avisamos y llamamos a los agentes sociales y económicos de la ciudad y lo hicimos de la mano de la Junta. Todo aquel que quería aportar algo al proyecto tuvo ahí la oportunidad. Posteriormente, siempre que hemos iniciado un ramal hemos tenido encuentros con asociaciones de vecinos, hosteleros, colectivos afectados.

-¿Como socios de gobierno habéis cumplido vuestras expectativas?

-Somos inconformistas por definición pero estamos satisfechos con el trabajo realizado. Inconformistas porque somos concientes de que la ciudad sigue teniendo carencias que la administración local no puede solventar rápidamente. Satisfechos porque hemos seguido una línea de coherencia y seguimiento de un programa político, que es lo que centra un modelo de ciudad.

- La Plaza de Sevilla, pendiente de la firma de la adenda, es otro proyecto importante para la movilidad. Siendo realistas, ¿Qué podrán ver los gaditanos ahí dentro de dos años?

-La adenda está prácticamente terminada después de una negociación dura que iniciamos con Adif cuando se inauguró el Segundo Puente. Esto nos va a permitir reurbanizar a futuro (el proyecto ya está terminado). De momento hemos empezado a urbanizar la avenida de Astilleros, donde habrá carril bici y 600 plazas de aparcamiento disuasorias en perímetro. Esto es lo primero que los vecinos verán terminado al margen de que se firme la adenda.

-Y el tranvía ¿llegará a Cádiz?

-Esperamos que sí porque Cádiz tiene una clara vocación metropolitana en una bahía donde viven 600.000 personas y se ha hecho una inversión millonaria para que el tranvía llegue de Chiclana a San Fernando.

-La avenida transversal de Varela es otra vía fundamental para la movilidad de la ciudad. ¿La demolición para cuándo?

-Queda solo la demolición de las viviendas de Cooperativa, que en breve Procasa va a sacar el pliego a licitación, y culminaremos así el proceso de expropiación del chalé que falta. Es decir, en el primer semestre de 2019 podremos estar ejecutando la avenida transversal.

-Una de las novedades del mandato ha sido la creación de la delegación de Memoria Democrática. ¿Qué balance hace?

-Estamos satisfechos porque hemos conseguido los objetivos que nos marcamos. Por un lado desbloquear las exhumaciones en el cementerio de San José y por otro haber desbloqueado las exhumaciones de Bebés Robados. Queda mucho por hacer, culminar las exhumaciones en la fosa común del cementerio, pero el balance es positivo.

- En Vivienda la oposición le recrimina al equipo de Gobierno no haber sido capaz de ofrecer ni una vivienda nueva en esta legislatura que no viniera de proyectos heredados.

-Tenemos tres promociones (Santa María, Cruz y Doctor Marañón). El proceso de las viviendas en Doctor Marañón fue un proceso novedoso en cooperación con la Universidad de Cádiz y otras entidades con lo cual no van a ser solo viviendas sociales en alquiler, que es la principal necesidad que tiene el registro municipal de demandantes de viviendas, sino que también va a ser un proyecto piloto a nivel europeo en materia de eficiencia energética.

Cambia la impronta, porque las viviendas de Cruz y Santa María son de alquiler social. El PP se vanagloriaba de haber hecho muchas promociones sociales pero en régimen de venta obviando que la principal necesidad del registro de demandantes es de alquiler social.

- Entonces ¿ninguna promoción nueva?

-Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos en Procasa una empresa desahuciada que no podía acudir a crédito para financiar ningún tipo de operación. La novedad es que hemos destinado en el capítulo de inversiones del presupuesto municipal más de dos millones de euros para las tres promociones en alquiler que he comentado. Esto nunca se había hecho antes.

El Ayuntamiento hará cumplir el PGOU y el pliego cuando los chiringuitos tengan que cerrar

-¿Le ha sido fácil gobernar con Por Cádiz Sí Se Puede?

-Sí porque las prioridades a un 90% las hemos tenido claras. Hay procesos en los que hemos ido a una (proceso de remunicipalización, modelos de movilidad, etc) aunque también ha habido controversia. Nunca lo he negado aunque a veces se haya malinterpretado. Por ejemplo, nos hemos desmarcado en asuntos de laicidad, de gestión de recursos naturales y de playas, chiringuitos, barbacoas y con el tema de la tramitación para garantizar los programas de zona, que creimos que no se hizo bien. Pero son más elementos los que nos une que los que nos separan.

- Hablando de chiringuitos, el 31 de octubre el Nahú sería el primer chiringuito que tendría que cerrar. ¿Si llegado el día sigue abierto qué hará el Ayuntamiento?

-La postura municipal ha quedado clara. Existe un PGOU que marca cuales son los límites máximos de ocupación de superficie y existe un pliego de condiciones que esperamos que los concesionarios de los chiringuitos lo cumplan. Para nosotros no es plato de buen gusto iniciar un proceso sancionador, no nos agrada, pero sí que tenemos que velar porque se cumpla la normativa.

- ¿Entonces se le obligaría a cerrar si el 1 de noviembre sigue abierto?

-Cuando se dé la hipótesis se verá.

- Pero quedan pocos días, supongo que el Ayuntamiento tiene decidido ya cómo actuaría en ese caso.

-Insisto, los antecedentes nos delatan y nos marcan. El Ayuntamiento tiene que velar porque se cumpla el pliego y el plan.

- ¿Con qué palabra definiría estos tres años de convivencia con el equipo de José María González Santos?

-Los definiría con la palabra oportunidad. Oportunidad para demostrar que es posible gobernar el ayuntamiento con otras prioridades. Oportunidad para demotrar que la izquierda es capaz de entenderse cuando es necesario y también oportunidad para demostrar que la administración, como herramienta aunque a veces sea insuficiente, es capaz de mejorar las condiciones de vida de la gente.

- A las elecciones andaluzas concurrerren con Podemos en una única candidatura. ¿Se hará lo mismo en las elecciones municipales?

-Desde Ganar Cádiz ya hicimos un llamamiento a la unidad de las izquierdas y a todos aquellos agentes sociales, civiles, personas a título particular que quisieran sumarse a una candidatura unitaria. Esperamos no concurrir divididos. Estamos pendientes de que se inicien las reuniones de trabajo en la comisión de confluencia y que Podemos nos cite para que en lo orgánico se pueda empezar a trabajar. En paralelo, en Ganar Cádiz ya hemos iniciado el proceso de elaboración programática. Quedan ocho meses, hay tiempo. El precedente de Adelante Andalucía está generando ilusión y energía y va a permitir que cualquier reticencia que pudiera darse, se disuelva.

- Se da por hecho que van juntos y usted va de número 3. ¿Qué es irrenunciable para Ganar Cádiz?

- El método.

- ¿A qué se refiere?

-El método en cuanto a que el programa tiene que ser un proceso colectivo, abierto, que no integre solo a gente de las dos formaciones políticas sino también al resto de colectivos, entidades y asociaciones que forman parte de los movimientos sociales de la ciudad.

- Y gobernando, ¿qué sería irrenunciable o qué exigencias tendrían los representantes de Ganar Cádiz?

- A fecha de hoy no podría decirte qué podría ser irrenunciable más allá del método, y eso lo tenemos claro tanto Eva (la otra edil de Ganar Cádiz) como yo.

-¿Alguna quiniela para las elecciones municipales?

-Después de estos tres años, de los logros que hemos conseguido, que hemos cumplido bastantes objetivos con creces, y que la ciudadanía está entendiendo que tres años es poco para sacar adelante ciertos proyectos. Y creo que si en 2015 nos situamos en un escenario de minoría, si ahora vamos juntos a las elecciones va a tener un efecto multiplicador y creo que estaremos muy cerca o en la mayoría absoluta. Vamos a estar cerca de la m ayoría absoluta. Esas son mis perspectivas.

- Si pudiera pedir tres deseos para Cádiz ¿cuáles serían?

-Recuperar el trabajo industrial, tanto en el sector naval como en el polígono interior. Que tuviéramos un casco histórico totalmente peatonal. Y que consiguiéramos que no hubiera nadie sin vivienda.