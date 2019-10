EDUCACIÓN El 'profe' que todos quieren El gaditano Israel Cacheiro, del colegio Salesianos, vuelve a estar nominado a los premios Educa Abanca que distinguen a los mejores docentes de España

La vocación y motivación son claves para la labor que desarrollan los docentes que, junto a los padres, forman a los adultos del futuro. Esa tarea constante de comprensión y dedicación no siempre se le reconoce a quienes ejercen esta profesión tan importante para la sociedad. Sin embargo, desde hace tres años se convocan en España los Premios Educa Abanca para destacar el buen trabajo de los docentes y elegir a los mejores.

Entre los nominados se encuentra por segundo año consecutivo el gaditano Israel Cacheiro, profesor de Educación Primaria del colegio Salesianos de Cádiz. Este maestro de Música y tutor de Primaria ha conseguido que su metodología y su dinámica de trabajo sea nuevamente elegida entre las mejores a nivel nacional. Desde su colegio, donde estudió y ahora trabaja, Cacheiro reconoce que está contento con la nominación. «Estoy feliz la verdad porque lo que me gusta, lo que más me agrada de esta nominación es saber que las familias, que son quienes te presentan, pues apoyan y respaldan el trabajo que hace uno y eso es lo más importante».

Los premios Educa Abanca tienen como premisa principal que ningún profesor se puede presentar individualmente sino que deben ser sus propios alumnos quienes los propongan.En el caso de Israel, como son niños pequeños, han sido las propias familias las que han presentado todo lo requerido para optar a esta distinción. «Este año no lo esperaba... Sabía que habían cambiado el proceso y era algo más complejo.... las familias que hiciesen las propuestas tenían que certificar que el alumno estudiase en el centro y entonces todo eso es un trabajo que lleva su tiempo. Valoro muchísimo el compromiso de las familias por preocuparse y proponerme».

El profesor gaditano es consciente de que este proceso ahora es largo e independientemete del final ya se siente reconocido. «Ahora hay que entregar un reconocimiento de mérito y la verdad es que son requisitos que sí los cumples pero otros que en mi caso se quedan lejos porque es publicación de libros o si colaboras en programas de medios de comunicación sobre educación... En redes sociales por ejemplo sí me muevo más con mi página de educación en directo y tengo mi canal de Youtube... Pero no pienso ni me planteo estar entre los diez primeros, solamente disfrutar de esto como un premio más de las familias por mi trabajo», comenta.

Cacheiro da muestras de su modestia al destacar el trabajo de todos los docentes del colegio Salesianos y asegura que, de ganar, se llevaría una alegría enorme. «Hay muchos profesores que hacen muy buena labor y no están nominados pero eso no quiere decir que yo sea mejor. Si tuviese el premio pues sería bueno para mí y para el centro y mis compañeros. Porque aquí todos trabajamos en la misma metodología».

Israel tiene como lema 'Juntos Sumamos', y con esa idea trabaja cada día con los más pequeños. «Es la clave para que esto funcione y se lo digo a los padres. Nosotros no hacemos milagros. Podemos aportar granitos de arena en la educación y cuanto más unidos estemos, más vamos a conseguir. Soy partidario de contar mucho con los padres, hacerlos partícipes y pienso que ahí esta la fuerza en trabajar juntos, lo que yo pueda en clase y si no, en casa. Y que los chicos crezcan no solo en contenido sino en valores».

Los premios Educa Abanca pueden ser otorgados en todas las etapas educativas y en cualquier enseñanza, sea reglada o no. Son conocidos como los 'Goya de la Educación' y con ellos se busca sobre todo realzar la figura del buen docente. En Educación Primaria se han presentado en España 261 propuestas de las que han sido seleccionadas cincuenta, siendo diez pertenecientes a la comunidad andaluza y solo Israel Cacheiro representa a centros de Cádiz capital. «A finales de diciembre creo que salen las listas con finalistas y en enero comunican el fallo así que de momento esperar pero ya solo la nominación es un premio», finaliza el maestro.