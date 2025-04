El Pleno aprueba el estudio de detalle de Valcárcel

El Pleno ha aprobado este viernes el estudio de detalle de Valcárcel , un esperado y necesario paso para la futura reparcelación y urbanización de la zona.

El visto bueno a este punto se ha dado con la abstención del Partido Popular y los votos a favor de los demás grupos municipales y el concejal no adscrito Domingo Villero. No ha estado exento de debate este informe debido al retraso que se ha dado en la elaboración definitiva del mismo ya que como ha explicado Martín Vila se trata de un proceso que arrancó en noviembre 2017. Fue entonces cuando la junta de gobierno local presentó el documento a la comisión de la Junta de Andalucia y no ha sido hasta septiembre de este año cuando se ha recibido de vuelta en el Ayuntamiento.

Sin embargo, tras este tiempo se hizo necesario un informe de la Demarcación de Costas para poder aprobar dicho estudio detalle del proyecto de Valcárcel. En el tercer intento se ha conseguido por fin que salga adelante este estudio que supone un primer paso para el desarrollo urbanístico de Valcárcel .

Las diferencias entre los grupos municipales se han centrado en el desarrollo de los trámites necesarios para la elaboración del informe y el tiempo que se ha tardado en presentarlo definitivamente. En este sentido el edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, ha explicado que «este estudio ha estado parado en la comisión de Patrimonio de la Junta con gobiernos de los dos colores y lo digo porque como actores y actrices de aquí dicen lo que tarda el equipo de Gobierno pues hay que ver que este expediente ha estado parado dieciocho meses ».

En cuanto a esta demora el concejal ha comentado igualmente cómo posteriormente se hizo preciso un informe de Costas y ello ha llevado a un par de semanas más de espera antes de poder elevar finalmente la cuestión, un hecho que obligó a la suspensión del pleno extraordinario convocado para el pasado viernes 13.

Pero al margen de la tardanza en los trámites, Vila ha insistido en la necesidad de la financiación de la Junta de Andalucía para intervenir cuanto antes. «Más allá de estas cuestiones está que el edificio lleva cerrado desde hace quince años y es necesario que se implique la junta con financiación porque el edificio presenta patologías y porque queremos desde ya dinamizar la zona. Esperemos que en este mandato podamos recuperar ya este proyecto que iniciamos ya cuatro años» ha concluido en su intervención.

Por su parte Juancho Ortiz, portavoz del PP, grupo que se ha abstenido en la votación, ha querido destacar los inconvenientes que se han producido en esta tramitación a la vez que ha recordado que «después del estudio de detalle sería necesaria la reparcelación y proyecto de urbanización para luego conseguir una licencia». Además ha apuntado que «este grupo siempre va a estar a favor de todos los proyectos pero sí nos preocupa la tramitación que se ha seguido en este estudio de detalle con informes contradictorios y sí queremos manifestar la inseguridad jurídica con la que se trae este punto». Igualmente, ha mostrado su preocupación porque no exista un informe medioambiental. Cuestión que también ha reflejado en su intervención Lucrecia Valverde de Ciudadanos.