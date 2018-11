FUERZAS ARMADAS Los militares no permanentes en Cádiz piden una solución a su situación Miembros de la Asociación '45 sin despidos' se han concentrado frente a la subdelegación de Defensa

Desde hoy y hasta el 2035 en la provincia de Cádiz unos 2.500 militares de tropa y marinería no permanentes serán despedidos de las Fuerzas Armadas al alcanzar los 45 años, según los cálculos de la Asociación '45 sin despidos' que lucha por conseguir una salida profesional y económica para estos soldados.

El pasado mes de septiembre, tras más de un año y medio de estudio de la situación de los militares no permanentes, la subcomisión de Defensa encargada del tema votó a favor de un informe apoyado por PP, PSOE, PNV y UPN y del que estuvieron en contra Ciudadanos y Unidos Podemos. En dicho dictamen, afirma '45 sin despidos', no se da respuesta a la problemática de estos militares y se «desoyen todas las reivindicaciones básicas y fundamentales demandadas por los militares de tropa y marinería temporales». Por eso, la asociación ha puesto en marcha un calendario de movilizaciones que les ha llevado este martes a Cádiz. Concentraciones que se repetirán en otras ciudades españolas como Sevilla, Zaragoza o Salamanca, para «reclamar una carrera digna en iguales condiciones que el resto de militares profesionales».

En esta concentración, han pedido una única ley de personal militar profesional, así como la reincorporación de los RED, es decir, los reservistas de especial disponibilidad, como pasan a denominarse estos militares no permanentes que, al cumplir los 45 años, finalizan su compromiso con las Fuerzas Armadas.

Denuncian el abandono del PSOE

Llegado este momento, los RED cobran una prestación no contributiva de unos 620 euros al mes, compatible con un trabajo en el sector privado, pero no en el sector público. No obstante, aseguran tener muchos problemas a la hora de poder incorporarse a la vida civil ya que llegan a ella con una especialización militar pero con ninguna experiencia fuera de las Fuerzas Armadas, donde la mayoría de ellos ha desarrollado toda su trayectoria profesional. «Esto nos condena a la exclusión social», afirma el cabo primero de la Armada Josué de la Rosa, que el próximo año cumplirá los 45 años y pasará a ser reservista de especial disponibilidad.

Los miembros de '45 sin despidos' denuncian que la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, en la que se «incluye el reconocimiento del tiempo servido en los Ejércitos como mérito en el acceso a las Administraciones Públicas, la reserva de plazas para el ingreso en la Guardia Civil y en el Cuerpo Nacional de Policía, una mejora en los sistemas de formación profesional y programas de incorporación laboral a concertar con los empresarios» no se ha cumplido. «Tiene 12 años, 20 puntos y ninguno de ellos se ha llevado a cabo», afirma José Manuel Cintado, secretario general de la asociación.

«PP y PSOE dicen que el sistema funciona. Reconocen que la ley no se ha cumplido pero que funciona y eso no es cierto», declara este cabo primero del Ejército del Aire. «No se nos da la formación que se nos debería dar. No hay convenio ni con el Ministerio de Trabajo, ni con el de Educación para que podamos tener, por ejemplo, una pasarela para acceder a otros empleos. No tenemos plazas reservadas, cuando la ley dice que sí deberíamos tenerlas», asegura.

Así las cosas, '45 sin despidos' pide que, «por lo menos optemos a plazas y que se equipare la paga de los RED al Salario Mínimo Interprofesional». Además, los militares denuncian el abandono del Partido Socialista, que les apoyaba cuando estaba en la oposición pero que, al llegar al Gobierno, ha dejado de hacerlo. Incluso la socialista Zaida Cantera llegó a referirse a ellos como como «una asociación que ha surgido hace dos días que va ligada de la ultraderecha y va ligada de los fascistas», algo que le piden que rectifique. Por ambos motivos, los miembros de '45 sin despidos' en Cádiz se concentran cada jueves en las sedes locales del PSOE, «lo hicimos en Chiclana, Cádiz, San Fernando, y la siguiente será Rota», concluyen.