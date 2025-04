Miguel Nuche cierra su etapa en la presidencia del Casino Gaditano

Treinta y cinco años dan para mucho aunque a Miguel Nuche se le han pasado como un suspiro. En ese tiempo ha conseguido llevar a término aquello que se proponía cuando tomó las riendas del Casino Gaditano allá por 1986. Justo ahora cuando concluye su mandato y se convocarán nuevas elecciones, Nuche anuncia que no se presentará. «Son 35 años de presidente y ya tengo una edad. Creo que he cumplido con la institución y la ciudad de Cádiz en su conjunto, y sobre todo, con la sociedad», explica.

Miguel Nuche tiene claro que en estos momentos es necesario un relevo. «Cuando llegas a unos límites y consideras que has hecho una labor interesante para la ciudad donde te has desenvuelto y criado lo mejor que puede existir es darle paso a las nuevas generaciones. El mundo cambia y las personas también».

La tarea de Nuche como presidente del Casino es incuestionable. En todo este tiempo ha conseguido grandes logros pero entre ellos es inevitable hablar de la impresionante biblioteca de la institución, la creación de la Fundación Centro de Estudios Constitucionales de 1812 y el acuerdo con la universidad de Boston que permitió crear la hemeroteca. «Aquello nos permitió tener todos los fondos de lo relacionado de Cádiz con América. Fue un regalo no previsto», comenta.

Por todo ello Nuche se marcha tranquilo y reflexiona sobre el instante actual. «Las circunstancias han cambiado no sólo por la institución sino por la sociedad. Ya no demanda este tipo de instituciones porque ha evolucionado de forma diferente... tienen otros modos de vida y sin embargo este concepto que hubo a principios de nuestro siglo era muy atractivo». No obstante, el aún presidente destaca la relevancia del Casino y explica que «Cádiz tiene que dar un cambio fuerte, importante, hacia el futuro. No puede quedar aislada y quedarse sólo con lo interno sino que debe buscar otros horizontes. No podemos quedarnos atrás; hay que buscar soluciones para el futuro de esta ciudad», incide.

Nuche muestra su preocupación por el futuro y a su vez transmite la importancia de dialogar para alcanzar los acuerdos. «En esta vida cuando uno entra en la actividad pública te encuentras con muchísimos temas y hay que saber compartir e incluso tratar de convencer, que es la parte mejor. La catequesis hay veces que funciona y otras que no. Nosotros en su día llegamos a un acuerdo con Teófila con respecto al uso del edificio y quizás ahora no hay muy buen ‘feeling’ pero con la edad no me preocupan las tensiones porque al final siempre se llega a un punto concreto sin forzar. Por eso siempre insisto en que el gaditano que debe ser capaz de dialogar y conseguir cualquier tipo de acuerdo de forma dialogada».

Nuche se marcha, se retira de la primera línea. «Uno no puede ser vitalicio y cuando llega el momento hay que saber dar marcha atrás y si hay que trabajar en algo que necesiten pues por supuesto seguiré estando en ese momento. La defensa de los intereses de Cádiz debe ser lo primero », concluye.