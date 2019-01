CÁDIZ Uno menos: dos coches y un furgón de Policía Local para toda la ciudad de Cádiz Se avería otro vehículo patrulla mientras siguen sin llegar los nuevos. «David Navarro es el peor concejal de Policía que hemos tenido a pesar de ser un antiguo compañero»

María Almagro

Uno menos. Con tan solo unos días de diferencia se han averiado dos coches patrulla de la Policía Local de Cádiz. El último se quedó fuera de servicio ayer y tuvo que ser remolcado por la grúa hasta el parque móvil. El problema preocupa mucho a los agentes municipales ya que denuncian que ya solo tienen dos coches y un furgón para poder patrullar toda la capital gaditana. «Ya hay compañeros yendo a servicios a pie. Esto es inaceptable», lamentan.

El Ayuntamiento dice "no entender" esta preocupación ya que, como han anunciado en los medios, están pendientes de la adjudicación de "hasta once vehículos". Sin embargo, de momento esta medida se ha quedado en palabras ya que estos coches no terminan de llegar a la Jefatura. Y lo que es peor, según denuncia el sindicato SPL-SA "tardarán en llegar". "El pliego de condiciones que han puesto es inasumible para las empresas ya que piden unas características que no se adecúan con los modelos actuales de coches". Estas son por ejemplo que sean de baja contaminación (sin ser híbridos) o que tengan motores con potencia superior a 1.400 cuando los que se están fabricando (de acuerdo al modelo que se adecúa a un coche patrulla) están por debajo. En cuanto a los tres vehículos Toyota que también anunciaron que se iban a poner en funcionamiento, tampoco han llegado ya que la tramitación burocrática de esa compra que viene desde un 'leasing' también es lenta. Además el parque móvil está cerrado para arreglar las averías, "coche que entra, ahí se queda".

La falta de vehículos ha provocado que ya haya agentes que tengan que acudir a servicios de urgencia a pie. Además, los dos coches que hay actualmente tienen 14 y 11 años de antiguedad por lo que temen que puedan averiarse "en cualquier momento". La situación es "crítica", dicen. "Si nos salen varios servicios a la vez no podemos ir a todo. Ya está siendo grave así que imagina si esto no se remedia antes de Carnaval...".

"La gestión que están haciendo con todo es pésima", lamenta este sindicato con amplia representación en la Jefatura municipal. "Es una pena que a pesar de ser un antiguo compañero, David Navarro (fue policía local) es sin duda el peor concejal de Seguridad que hemos tenido", afirman.

Como denuncian la falta de vehículos no es el único problema que tienen. "No nos han llegado los nuevos uniformes que estaban previstos para el año pasado, sigue habiendo falta de personal, se sigue incumpliendo la normativa de nocturnidad como denunciamos, no hay prácticas de tiro y, encima, seguimos ocupando destinos de vigilancia de edificios públicos por la falta de previsión en el pliego de contratación de los vigilantes".