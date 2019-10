EDUCACIÓN La lucha de una familia de Cádiz por un monitor para el pequeño Álex El niño, alumno del Celestino Mutis, ha sido diagnosticado de autismo y necesita de apoyo para asistir a clase

María José Domínguez decidió no quedarse quieta ante lo que consideraba una injusticia. Fue por eso que en la tarde del martes puso un mensaje en Facebook denunciando la situación por la que estaba pasando. En menos de un día, 7.000 personas habían compartido la historia que, realmente, es más la de su hijo, Álex.

La historia comienza mes y medio después de que naciera Álex, cuando le fue diagnosticado un Trastorno del Espectro Autista. «Vimos que el niño no fijaba la mirada y eso nos inquietó: pronto tuvimos el diagnóstico, lo que hizo que a los tres meses ya estuviera recibiendo atención temprana», comenta su madre. Es por eso que el niño está «perfectamente socializado, puede estar con otros niños sin ningún problema, no es agresivo ni problemático».

De la misma opinión fue el EOE (Equipo de Orientación Escolar), que determinó que el niño no debía estar en un aula específica sino con el resto de compañeros. Y así, este curso, comenzó infantil 3 años en el colegio Celestino Mutis de Cádiz.

Pero aparecieron varios, problemas: «El niño no tiene aún control de esfínteres y no habla: eso sí, hace todo lo posible por comunicarse, te coge de la mano y le muestra lo que quiere o necesita». Pero la dificultad mayor es que aún no ha superado la fase de exploración y se lleva cosas a la boca, «por lo que necesita a alguien que esté atento a él constantemente para evitar que se pueda atragantar con cualquier cosa». Los mismos informes del EOE ya precisaban que Álex necesitaba un monitor.

Apoyo del colegio y la AMPA

«El centro tiene una monitora que ayuda a Álex en lo que puede, pero ella tiene que atender un aula específica de niños con necesidades especiales, no puede estar en los dos sitios a la vez», insiste la madre, que recalca en todo momento «la buena disposición que ha tenido el Celestino Mutis y su directora con nuestro caso».

Según relata Domínguez, mantuvo una reunión con la inspección educativa para relatar su caso, «y nos contestaron que al centro sólo le corresponde un monitor y que no se puede hacer nada». La madre cuenta que, junto con Álex, hay más niños con necesidades especiales en el aula y que «contamos además con un informe que indica que mi hijo tiene que tener un monitor».

Lo que tiene claro María José Domínguez es que no se van a rendir. De momento, cuenta con el apoyo de la AMPA del colegio, que ha emitido un comunicado en el que muestran su solidaridad con el caso de Álex y subrayan «nuestra más sincera repulsa ante la desidia y la falta de responsabilidad del Inspector de Educación y Planificación de Cádiz en una situación como ésta«. Es más, la Asociación de Madres y Padres del Celestino Mutis hace hincapié en que «negarle un monitor a este alumno vulnera todos los principios de inclusión la escuela pública y desde esta AMPA exigimos una rectificación y la asignación inmediata de un monitor para Alex».

«No nos vamos a cansar. Trataré de hacer llegar el caso a la Junta, al Ayuntamiento... si hace falta nos imprimiremos camisetas con la situación. Pero no nos vamos a rendir«, afirma María José.