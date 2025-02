Kichi utiliza la televisión municipal para lanzar mensajes propagandísticos

El alcalde de Cádiz, José María González , se dirigía este viernes a los gaditanos a través de la televisión municipal con motivo del cumplimiento de dos meses desde que el Gobierno de la nación decretara el estado de alarma.

Además de dar las gracias a los vecinos y vecinas de Cádiz por su comportamiento durante todo este tiempo de confinamiento, el regidor gaditano quiso dejar claro que, a pesar de haberse iniciado la desescalada, «no se puede bajar la guardia» .

Por tanto, aseguró José María González, « ahora toca no confiarse . El virus sigue aquí. El virus no se ha ido. Habrá riesgo mientras no exista vacuna. Quiero pedirles a los gaditanos y gaditanas que sigan serios y responsables . Quiero pedirles que piensen en nuestras hijas y en nuestros mayores. Que piensen en los suyos y en los nuestros. Quiero pedirles que no pongan nada, absolutamente nada, por delante de su salud. Quiero pedirles que nos sigamos cuidando los unos a las otras».

Kichi aprovechó la oportunidad que le ofrecía la televisión municipal para «vender» la gestión del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz desde que se inició la pandemia, asegurando que «continuaremos a la altura».

A pesar de que desde los grupos de la oposición se ha puesto en entredicho esta gestión desde el principio, el alcalde lanzaba orgulloso en su mensaje a los gaditanos que «este Ayuntamiento, este equipo de Gobierno y este alcalde seguiremos dejándonos la piel y poniendo todas las herramientas que estén en nuestras manos a disposición de la ciudadanía para combatir los efectos sanitarios, sociales y económicos de esta pandemia».

Añadió que «actuamos desde el primer minuto y seguimos trabajando sin bajar la guardia , priorizando en esos sectores vulnerables que más afectados se verán por esta crisis. Y teniendo claro que antes que nada se encuentra la salud de la gente de esta ciudad».

Kichi continuó con su discurso propagandístico asegurando que desde que comenzó esta crisis, se han puesto en marcha un total de 120 medidas sociales, económicas, organizativas, servicios básicos reforzados, actividades y adaptación a la desescalada.

«Más de 120 medidas en las que humanizamos la política , en las que situamos a las personas en el centro de la gestión», manifestó.

Destacó como más importantes la adquisición de 60 tablets con conexión a Internet para combatir la brecha digital del alumnado de la ciudad, la habilitación del club náutico Elcano para más de 90 personas sin hogar , el no cobro durante tres meses el canon de las concesiones administrativas, el mantenimiento de las plantillas de trabajadores municipales, una moratoria universal de los alquileres municipales o la aprobación de descuentos de luz y agua.

Ataque a gobiernos de «otros territorios»

Kichi no escatimó en ataques a otras formaciones, asegurando que desde el Ayuntamiento «hemos asumido el plan de continuidad alimenticia de nuestros niños y niñas. Y además de manera digna, nada de menús de comida basura como ha ocurrido en otros territorios », en alusión a zonas del país donde gobiernan partidos de centro-derecha.

El alcalde recordó a su vez a los gaditanos que «estamos en una situación vital donde guardar la distancia de seguridad, el uso de mascarilla, evitar las aglomeraciones y seguir las medidas aconsejadas desde el personal sanitario se convierten en la única forma de evitar el contagio. No olviden nunca, en cada momento, que hablamos de vidas humanas. Por favor, que no nos puedan las ganas, porque tras cada paso en falso se encuentra un enorme retroceso y, aunque suene frío y duro, se encuentra la muerte».

La despedida del primer edil fue pidiendo responsabilidad a los gaditanos durante esta desescalada, «porque de aquí sólo hay una forma de salir: Todas y todos de la mano. Todos y todas en un Cádiz que soñamos ».