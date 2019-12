Navidad en Cádiz Las Reinas Magas: «Hartas de fregar, decidimos que este año los juguetes los traíamos nosotras» Críticas de los padres en redes sociales tras la proclamación de las Reinas Magas organizada por la Asociación de Vecinos Los Tres Arcos, de los barrios del Pópulo y San Juan

LA VOZ Cádiz Actualizado: 17/12/2019 23:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La proclamación de las Reinas Magas, organizada por la Asociación de Vecinos Los Tres Arcos, de los barrios del Pópulo y San Juan, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz ha venido cargada comentarios y malestar en las redes sociales.

La polémica surgió cuando los Reyes Magos, sustituidos por tres Reinas Magas (una de ellas encarnada por la portavoz socialista Mara Rodríguez), lanzaron un mensaje reivindicativo que para muchos padres no terminaba de encajar con ambiente festivo de un acto navideño con escolares de 4 y 5 años. «Estábamos hartas de fregar y hemos dicho que este año los juguetes los entregamos nosotras», proclamaban las Reinas rompiendo parte de magia la celebración. «Habéis intentado engañar a los niños para hacer vuestras absurdas campañas políticas y el resultado han sido niños de cinco años diciendo que les han engañado a la salida del colegio», se quejaban los padres.

Los niños con las Reinas Magas

La controversia se avivó cuando la portavoz socialista del Ayuntamiento de Cádiz Mara Rodríguez, que encarnaba una de las tres Reinas Magas, publicó en su muro de Facebook imágenes del acto. Las reacciones de los padres no han tardado en evidenciar la división de opiniones sobre el modo de celebrar la proclamación. «De vergüenza, esto no es feminismo es quitarle la ilusión a los niños de Cádiz, basta ya de tanto mamarracho. Los Reyes fueron tres Magos de Oriente no cambies la historia a lo que mejor os convenga», indicaba una madre indignada. Mientras otra continuaba diciendo que «no estoy de acuerdo con esto porque no me gusta que los niños sean utilizados y menos sin previo aviso a sus padres. Lo siento, con los niños no».

Otros de los puntos que han generado más comentarios ha sido el uso una bolsa de basura como recipiente para depositar las cartas con los deseos de los niños para los Reyes Magos y la estampa de una de las Reinas mascando chicle. «El saco de la Cartera era una bolsa de basura. Poco original. Espero que el año que viene se esmeren un poco porque mi hijo salió decepcionado», indicaba una mamá mientras otras se preguntaba: «¿un Rey Mago mascando chicle?»