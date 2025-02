CGT denuncia que Global Center despedirá a toda su plantilla de 100 trabajadores pese al estado de alarma

La sección sindical de CGT en la empresa Global Center Peninsular dedicada al telemarketing situada en la zona Franca de la Ciudad de Cádiz ha recibido el jueves 7 de mayo escrito de la empresa en el que anuncia un procedimiento de despido colectivo de toda la plantilla , que actualmente asciende a 98 trabajadores , decisión previa al cierre y liquidación de la empresa

Dicho ERE de liquidación lo justifica ante «la resolución del contrato de su ÚNICO CLIENTE (sic) Factoría de Ventas TFL SL». Para el sindicato resulta extraño que una empresa dedicada al tele-marketing tenga como cliente a una sola empresa, además desconocida, y no contrate directamente con las empresas a las que les hace campañas telefónicas, como Orange o DKV Seguros por ejemplo. « Hecho que nos hace preguntarnos sobre si esta factoría de ventas TFL no será en realidad una empresa pantalla ».

«A la oscuridad e irregularidades que afectan a este ERE de Extinción hay que añadir el hecho de que se realiza en medio de un ERTE planteado por la empresa ante la pandemia del coronavirus, ERTE que fue planteado con las mismas irregularidades y lleno de falsedades por lo que fue impugnado por la Sección Sindical de CGT. Dicho ERTE se intentaba camuflar como un ERTE por causas de producción , ni siquiera se planteó como un ere por Fuerza Mayor por el coronavirus... ¿Quizá para evitarse la imposibilidad de despedir durante los próximos 6 meses?»

CGT considera que no concurre causa alguna que pudiera justificar la suspensión ni por causa productiva ni tampoco por causa de fuerza mayor, ya que no se dan ni los presupuestos jurídicos necesarios para tal calificación ni se había cumplido con el procedimiento establecido a tal fin. «La única causa real que justifica la adopción de la medida no es otra que el incumplimiento empresarial de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Esta es la verdadera causa que parece motivar la decisión empresarial. Que la empresa pretenda omitir las obligaciones que las normas le imponen en materia de PRL no es en ningún caso, motivo válido para proceder a un ERTE».