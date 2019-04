ELECCIONES MUNICIPALES 26 MAYO Debate a cuatro en San Juan de Dios Los candidatos a la Alcaldía de Cádiz de los cuatro principales partidos hablan de propuestas y de pactos postelectorales

Tras la resaca de los dos debates electorales televisivos que han reunido esta semana a los candidatos a la Presidencia del Gobierno de los principales partidos políticos, los aspirantes a la Alcaldía de Cádiz en las próximas elecciones municipales Juancho Ortiz (PP), José María González (Adelante Cádiz), Fran González (PSOE) y Domingo Villero (Cs), han puesto encima de la mesa sus propuestas para Cádiz basadas en los bloques temáticos objeto de discusión en los platós.

El escenario político a nivel nacional se define por la incertidumbre. Todos los partidos tienen asumido que no habrá una mayoría absoluta y que para gobernar habrá que pactar, como ya sucedió en los comicios autonómicos. En el plano local, en las últimas elecciones municipales el Partido Popular fue el más votado con 22.004 votos, seguido de Por Cádiz Sí Se Puede (18.277), el PSOE (11.359), Ciudadanos (4.666) y Ganar Cádiz (5.487). De 2015 hasta hoy se han producido cambios en la vida política municipal que, junto a los resultados que emanen de las elecciones de este domingo 28 de abril, pueden ser determinantes para el próximo inquilino que se siente en el sillón de la Alcaldía en San Juan de Dios.

El PP ha apostado por la regeneración, el PSOE por un proyecto de ciudad «sólido» y Podemos por concurrir con Ganar Cádiz

Algunos de estos cambios vienen de la mano de la regeneración de la lista del PP que encabeza Juancho Ortiz; de la alianza de Podemos y Ganar Cádiz que concurrirán conjuntamente como Adelante Cádiz; el cisma en Ciudadanos en la capital, que terminó con la salida del partido de Juanma Pérez Dorao y María Fernández Trujillo, ahora concejales no adscritos del Ayuntamiento de Cádiz; y de la irrupción de Vox a nivel nacional y autonómico, que tendrá son mucha probabilidad según los sondeos su réplica en el ámbito local. Su candidata, la exconcejala del PP Ana Peral, puede tener opciones conseguir el acta de concejal si mantiene los votos recibidos en las autonómicas (4.066).

Políticas de empleo y economía

PP

Para Juancho Ortiz las políticas de fomento del empleo en Cádiz pasan «por la recuperación del IFEF, que fue desmantelado por Podemos nada más llegar»; por no estigmatizar a los empresarios «como hace el actual equipo de Gobierno tras cerrar el Centro de Actividades Empresariales de Isabel La Católica y los viveros de empresas de Cuesta de las Calesas y Maarifa e intentar lo mismo con el Centro de Negocios del Casino».

En este sentido, Ortiz propone reactivar esos viveros; facilitar la tramitación a los nuevos empresarios con la fórmula Empresa en cinco días; y recuperar las líneas de financiación de fondos europeos como hiciera el PP con el programa Urbana.

Esta misma semana el alcaldable popular se comprometió a reeditar los cursos de homologación en prevención de riesgos laborales para el sector del metal que se hacían en el IFEF en Cádiz hasta 2015 «y que ahora hace el Ayuntamiento de Chiclana ante la pasividad de Podemos, que ni se entera que están contratando a chiclaneros y no a gaditanos».

Adelante Cádiz

Aunque la coalición izquierdista que encabeza el actual alcalde José María González Santos aún no ha cerrado su programa electoral, el documento marco sobre el que trabajan contempla en materia de formación para el empleo el desarrollo de planes de formación para colectivos desfavorecidos; implementar un fondo para becas asociado a prácticas profesionales; la creación de un Centro Permanente de Formación para el Empleo y una oficina de apoyo a la inversión y consolidación empresarial, ambos gestionados por el IFEF. Estas últimas medida llaman la atención por la escasa actividad que ha tenido este organismo dependiente del Ayuntamiento durante la legislatura.

En cuanto a medidas fiscales, apuestan por bonificar (tasas, IBI...) a empresas que implanten medidas de eficiencia energética o contraten a personas en riesgo de exclusión. Para el fomento económico proponen aprovechar la nueva terminal de contenedores para instalar una planta de reciclado integral de buques y tratamiento de residuos y la promoción de alternativas de empleo en suelo portuarios liberados de la antigua terminal de contenedores. No obstante, la última fecha oficial sitúa en 2021 la inauguración de la citada nueva terminal de contenedores.

PSOE

Uno de los pilares del modelo de ciudad que defiende el candidato socialista Fran González es 'Cádiz de oportunidades', que engloba «grandes proyectos de futuro ligados a la creación de empleo». Por ejemplo, destacan «seguir fortaleciendo» el cinturón universitario, tras la recuperación de Valcárcel; la integración del puerto en la ciudad, «como la gran iniciativa para una mayor prosperidad de Cádiz»; la potenciación de la industria con proyectos innovadores como el que está en curso en la antigua Ibérica Aga.

También destinan varias iniciativas a impulsar el comercio: mejorar las zonas comerciales (asfaltado, iluminación, accesibilidad, limpieza y señalización); campañas y eventos para promocionar el comercio gaditano; reordenación de las líneas de autobuses -ya presentada hace unos días- y abaratar el precio de los aparcamientos. Asimismo, si llegan a gobernar implantarán la Ventanilla Única Empresarial para agilizar la tramitación a los emprendedores, quienes también contarán con ayudas por creación de empleo y bonificación de las tasas de apertura.

En cuanto a la industria, tras mantener reuniones con el sector, crearán el Observatorio de Empleo Municipal para garantizar el buen funcionamiento de los servicios externalizados.

Ciudadanos

Desde la formación naranja cuyo proyecto municipal para el 26 de mayo lidera Domingo Villero, proponen una serie de cuestiones centradas en la creación de empleo. «Idearemos estrategias de emprendimiento, en línea con la economía del conocimiento y las necesidades del municipio, con líneas de trabajo centradas en la empleabilidad de nuestros jóvenes. La retención del capital humano es una oportunidad económica para nuestros municipios».

De cara a las elecciones locales también potenciarán nuevos espacios de trabajo que faciliten el emprendimiento, «tales como aceleradoras, viveros empresariales, centros de intensificación y tecnificación y espacios colaborativos». En su programa electoral también ocupan un lugar prioritario la bajada de impuestos y la simplificación de los trámites administrativos a las empresas más innovadoras. Aplicarán esta reducción de tasas a los centros de investigación y parques tecnológicos que se instalen en el municipio.

Políticas sociales e igualdad

PP

El candidato del PP centra en la construcción de vivienda social el pulso en políticas sociales. Su argumento se apoya en la comparación del ritmo de construcción de vivienda social del actual equipo de Gobierno, «con siete viviendas entregadas en cuatro años» frente a «la media de cien anuales» edificadas en la anterior etapa, en la cual Ortiz, además, era teniente de alcalde de Vivienda. «El Ayuntamiento de Podemos y Ganar Cádiz ha renunciado a construir vivienda pública, un verdadero fracaso que tendrán que asumir en las urnas cuando les pidan cuentas los que fueron engañados con aquello de 'Ni casa sin gente, ni gente sin casa', señala Ortiz.

Por otro lado, en Igualdad «mi primer compromiso como alcalde será crear el Plan Mariposas». Consiste en implementar durante dos años el pago íntegro del alquiler y un itinerario formativo para la inserción laboral a mujeres víctimas de violencia de género, «una manera de recuperar las políticas de ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género que, como la Fundación de la Mujer y programas como el Alerta, también han sido desmantelados por Podemos».

Adelante Cádiz

El partido actual en el gobierno, al que la oposición le ha criticado el nulo impulso en la construcción de vivienda social y el continuismo en el funcionamiento y gestión de los servicios sociales, propone impulsar los alojamientos protegidos y transitorios en alquiler para personas en situación de exclusión. Otra idea se refieren a mejorar el registro de demandantes de vivienda (que se ha incrementando en casi 3.000 personas en la presente legislatura). Para fomentar el alquiler apuestan por «medidas de movilización» de viviendas deshabitadas y sobre rehabilitación de fincas -uno de los grandes pinchazos del actual Gobierno municipal- hacer «nueva construcción en solares municipales y de Procasa».

Sobre Servicios Sociales, con un Plan de reorganización presentado hace escasos meses que queda en herencia para la siguiente Corporación, la candidatura que encabeza Kichi apuesta por eliminar el asistencialismo, implementar la ayuda única, implantar el sistema de citas abierto telemático y extendido al horario de tarde y la creación de un centro de servicios sociales nuevo para dar cobertura a los barrios Santa María, Pópulo y San Juan. Sobre Igualdad, las medidas más llamativas son la creación de un área específica de defensa de la diversidad sexual dentro de la concejalía de Igualdad; la creación de una unidad de apoyo a víctimas de agresiones sexuales y un servicio municipal de conciliación familiar.

PSOE

El objetivo del PSOE en política social es que «deje de ser un área asistencialista para pasar a ofrecer una atención estructural, que logre la igualdad de oportunidades y que las personas que acuden a los servicios sociales tengan un futuro mejor e independiente». Según los socialistas, «el gran incumplimiento del equipo de gobierno».

Entre las medidas concretas, la lista que lidera Fran González subraya la reestructuración integral de los servicios sociales para dar «una atención estructural a los usuarios»; la reglamentación de prestaciones y un catálogo «adecuado» de éstas; y la simplificación de trámites para los usuarios de los Servicios Sociales.

Para mejorar la organización los socialistas abogan por crear, al igual que Adelante Cádiz, un nuevo centro en la zona Barrio Santa María-El Pópulo. Asimismo, si gobiernan se comprometen a aumentar el personal para agilizar los Servicios Sociales.

Ciudadanos

Desde Cs proponen promover la modernización de los servicios sociales municipales. «Nuestra ambición es el empoderamiento de las personas para salir de la pobreza y no sólo soluciones paliativas». Desde Cs «mejoraremos el modelo de atención primaria en Servicios Sociales, apostaremos por políticas de apoyo a personas con discapacidad, mayor o en riesgo de exclusión social y reformaremos el modelo de centros de mayores y residencias».

En Vivienda, adoptarán «medidas para facilitar el acceso a la vivienda» y potenciarán un parque público de vivienda en alquiler de titularidad municipal mediante la concesión de suelo público y la colaboración público-privada para la promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler.

En Igualdad, una de sus apuestas consiste en promover planes para la detección temprana de la violencia machista con campañas de sensibilización y el apoyo integral de las víctimas y sus hijos.

Pactos postelectorales

PP

Juancho Ortiz sale a ganar y está abierto a que otros quieran sumar «para que Cádiz gane».

«Cuando presenté mi candidatura y la lista que me acompaña dije claramente que es una lista pensada para gestionar la ciudad, que es lo que ahora no se hace precisamente. Yo he gestionado esta ciudad desde diferentes áreas y sé de que hablo perfectamente, y no hay pacto postelectoral que no pueda y deba basarse en eso, en cuál es la mejor manera de llevar a cabo las propuestas de cada partido. En esa base a mí me van a encontrar todos los que quieran sumar para que Cádiz gane. Esa es la filosofía del Pacto Cádiz 2030 que puse sobre la mesa días atrás; una serie de asuntos de ciudad en los que nos podemos encontrar todos los gaditanos. Lo tengo más que claro. Los pactos tienen que venir de aquellos que quieran sumarse a la gestión eficaz de este equipo».

Adelante Cádiz

No habrá pactos. La coalición de izquierdas ha manifestado que no pactarán con nadie. «No pactaríamos con nadie. Salimos a ganar y a por la mayoría para revalidar la alcaldía». Esa independencia de terceros partidos es lo que movió a los tres partidos, Por Cádiz Sí Se Puede, Ganar Cádiz e IU, a unir fuerzas e intentar concentrar el voto de izquierda.

Esa fórmula no sirvió en Andalucía en las elecciones autonómicas del pasado diciembre. No obstante, el entorno de Kichi confía en no tener que depender esta vez del PSOE para gobernar.

PSOE

El PSOE sale a ganar y así lo expresa el alcaldable socialista Fran González. «Salimos a ganar porque somos la alternativa solvente y con capacidad de gestión. Somos la izquierda con capacidad. Tenemos un proyecto sólido y concreto para el futuro de Cádiz y sabemos cómo hacerlo realidad, a través de un equipo muy preparado que va a gobernar desde el primer minuto».

González no pasa por alto el voto de confianza que dio a Kichi en junio de 2015, y que le permitió gobernar, ni los tiras y afloja que han protagonizado y que parecen haber quebrado relación de interés mutuo. «Hace cuatro años, posibilitamos el cambio en la ciudad tras 20 años de gobierno de la derecha. Ese cambio no ha cubierto las expectativas que teníamos los gaditanos. Por eso ahora es el momento del gobierno que necesita esta ciudad. Y eso lo representamos los socialistas».

A partir de ello, desde el PSOE aspiran «a tener mayoría suficiente para gobernar en solitario. De no ser así, se verá la noche electoral. Desde luego, siempre vamos a actuar en función de lo que sea mejor para Cádiz, como hemos demostrado estos años de oposición, en los que los principales avances que ha habido han sido gracias al trabajo del PSOE y en los que hemos puesto sentido común en el Ayuntamiento, frente a un equipo de gobierno poco capacitado y una derecha que se ha opuesto a todo por sistema pensando más en sus intereses partidistas que en el bien de la ciudad».

Ciudadanos

Ciudadanos de momento apuesta por la cautela y a no decidir nada antes de las elecciones municipales. «Ahora mismo no es el momento de pensar en pactos electorales». La formación naranja estrena lista y cuenta con poco margen de tiempo para posicionar a su candidato en horizonte mental de los electores gaditanos. «En Cs salimos a ganar, a tener el mejor resultado posible y una vez que los gaditanos voten el 26 de mayo y decidan qué proyecto quieren para su ciudad, tendremos que ver las posibilidades que hay en el arco plenario para formar gobierno».