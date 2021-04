El 'Harmony of the Seas' junto a otros dos megacruceros de Caribbean, en una imagen promocional.

Astilleros Cádiz El crucero gigante 'Harmony of the Seas' llega el domingo a Navantia Cádiz Este encargo de mantenimiento forma parte de varios proyectos que reactivan en 2021 esta esencial línea de negocio para el astillero gaditano

El gigantesco crucero ‘Harmony of the Seas’, de la compañía Royal Caribbean International realizará su mantenimiento durante un periodo de un mes en el astillero de Navantia de la ciudad de Cádiz. Su llegada está prevista el próximo Domingo de Resurreción, el 4 de abril.

De esta forma, y junto a otros proyectos, los diques gaditanos retoman una de sus actividades fundamentales para mantener carga de trabajo y líneas de rentabilidad: la reforma y mantenimiento de grandes navíos de uso turístico.

El ‘Harmony of the Seas’ se someterá a distintos trabajos técnicos en las hélices de maniobra, los propulsores, los estabilizadores y las válvulas de fondo, así como a su pintado. Serán necesarios 8.000 litros de pintura. Los trabajos en este buque sumarán 500.000 horas de trabajo para la Bahía y 1.230 empleos, sumando los de Royal Caribbean International, Navantia y otras empresas.

"Nuestro acuerdo con Navantia continúa cumpliendo con el trabajo que, en Royal Caribbean, nos propusimos llevar a cabo en cada uno de nuestros barcos que llega al dique seco aquí en Cádiz. Tanto si se trata de un mantenimiento estándar, como es el caso del ‘Harmony of the Seas’, o de una transformación completa, la colaboración y la calidad del trabajo demuestran constantemente la gran dedicación y compromiso que Navantia tiene con nuestra compañía", ha declarado Chris Korfiatis, vicepresidente de Operaciones Técnicas Marinas de Royal Caribbean International. Por parte de Navantia trabajarán 240 personas. Junto a los trabajos en la maquinaria, el astillero prestará asistencia a varias a obras de mantenimiento de la parte de hotel del buque.

Además, en los próximos meses llegarán a Navantia Cádiz otros tres buques de cruceros de Royal Caribbean, el ‘Jewel of the Seas’ y el ‘Symphony of the Seas’ en mayo y el ‘Liberty of the Seas’ en julio.

"Para nosotros, tener cruceros en este momento de pandemia significa que Royal Caribbean sigue depositando su confianza en nosotros como su astillero de reparación de referencia", ha subrayado el director del Astillero de Reparaciones de Navantia en Cádiz, Joaquín Hernández Rocha.

"El año pasado, pese a sus circunstancias, pudimos completar varios proyectos de manera segura y eficiente, gracias a nuestra experiencia combinada y el apoyo del astillero para anteponer el bienestar de todos en primer lugar", ha añadido Korfiatis.