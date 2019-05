UNIVERSIDAD Cádiz surca las claves del Derecho Marítimo La Facultad de Ciencias del Trabajo de Cádiz acoge el primer Congreso sobre esta materia

Divulgar la trascendencia del Derecho Marítimo y sus avances en el plano internacional es el objetivo con el que ha arrancado este jueves en Cádiz el I Congreso de Derecho Marítimo organizado por la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz, los departamentos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y de Derecho Mercantil de la UCA, el Consejo Social de la Universidad de Cádiz y el Campus de Excelencia Internacional Global del Mar CEI·Mar con el patrocinio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

Dirigido a profesorado, alumnado y profesionales en este campo, la cita se desarrolla en la Facultad de Ciencias del Trabajo de Cádiz y en ella participan expertos en distintas materias ya que este congreso se plantea con un enfoque multidisciplinar.

A primera hora de la mañana llegaban al Aula Magna de dicha Facultad los primeros alumnos inscritos para estar presentes en el acto de inauguración y las ponencias iniciales. El alcalde de Cádiz, José María González, así como la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez y el director del Congreso, Juan Luis Pulido, han presidido el comienzo de estas jornadas junto a la secretaria general de la Universidad de Cádiz, Francisca Fuentes y la decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo, María Socorro Montoya Sánchez.

Todos ellos han coincidido en destacar la importancia que tiene la celebración de este Congreso en Cádiz. El alcalde, José María González, comentaba antes de empezar que «Cádiz explica parte de su existencia mirando al mar y es una mirada que se puede complementar con la mirada del Derecho Internacional». González aseguraba además que «es clave estar con las voces que se dan cita no solo de investigadores y expertos en la materia sino también de los trabajadores del sector portuario». E igualmente se refería al hecho de que se celebre este I Congreso en Cádiz porque «el Derecho Internacional Marítimo es muy importante y que sea en Cádiz pues es necesario porque la ciudad tiene muchos retos en cuanto a lo que el mar se refiere. Esto nos genera mucho valor añadido».

Por su parte Teófila Martínez, como presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, también manifestaba su total apoyo para esta cita. «Es de agradecer a la Universidad que haya organizado este I Congreso de Derecho Marítimo, todo lo que concierne al tráfico marítimo y hay que tener en cuenta algunas cuestiones que son de vital importancia para los profesionales. Este primer Congreso debe ser el embrión de sucesivos congresos en los que las instituciones públicas de la provincia y de la comunidad autónoma apuesten por él».

Con el objetivo de la consolidación de este Congreso, Juan Luis Pulido, catedrático de Derecho Mercantil y director del Congreso, explicaba que con la celebración de estas jornadas «estamos mostrando el músculo que la UCA tiene en el campo del Derecho Marítimo, una fuerza que se ha venido elaborando desde hace mucho tiempo, diría décadas porque en Cádiz existe una larguísima tradición de cultivo del Derecho Marítimo». Pulido aseguraba a su vez que «hemos tenido algunos de los más importantes especialistas del mundo que han creado una trayectoria de trabajo y una escuela que ahora está empezando a fructificar también en número. Desde hace mucho tiempo teníamos los mimbres para hacer un cesto parecido pero ya por fin hemos consolidado este proyecto que esperemos que se repita todavía con mayor impacto en las sucesivas ediciones. El año que viene queremos hacer el segundo y darle aún mayor proyección».

Alumnos, profesores y profesionales del sector también han respaldado la importancia de este Congreso. Raquel Rey Charlo, profesora de Ciencias Náuticas en la especialidad de radios, aseguraba que «este Congreso da la oportunidad de que el mundo de las comunicaciones dentro de los barcos no se conoce mucho y sobre todo la legislación que deben cumplir los buques cuando van a navegar. Sobre todo cuando puede haber siniestros, hay contaminación ... entonces este es el momento perfecto para que vean que la comunicación es muy importante».

María de la Paz Martín Castro es profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Cádiz y explicaba que tras esta cita «hay importantes grupos de investigación de la UCA y sobre todo en el departamento de Derecho Mercantil que lleva mucho tiempo investigando sobre temas marítimos y esta era una ocasión especial para reunir a expertos que van a estudiar sobre todos los grandes retos a los que se enfrenta el Derecho Marítimo, el tema de los buques autónomos, la limitación de responsabilidad»... Martín añadía además que «la idea es que esto perdure a lo largo de los años y se haga una cita anual o bianual para que se pongan en común ideas de distintos investigadores que tratan sobre cuestiones de Derecho Marítimo fundamentalmente aunque también relacionado con Derecho del Trabajo».

Carlos López Sabaté es alumno de 4º curso de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y también asiste a este Congreso. «Esperamos que nos cuenten la actualidad laboral en el tema marítimo porque quiero ser inspector de trabajo y esta cuestión es muy importante. Además tenemos una profesora, Francisca Bernal, que es experta en esto y también participa y quiero avanzar más en este tema».

Esther Fontcubierta Vara también es alumna de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. «Aquí vamos a tener más información con todo lo relacionado con lo marítimo ya que yo soy de Barbate y me interesa mucho el tema de la pesca, el mar. Mi padre tiene una Almadraba y me gustaría seguir formándome en esta materia teniendo en cuenta además que los trabajadores de las almadrabas no tienen muy buenas condiciones de trabajo y nuestra carrera aborda ese tema por lo que me resulta muy interesante».

Durante la puesta en marcha del Congreso se ha reflexionado especialmente sobre la ubicación geoestratégica de Cádiz y además se ha incidido en que el 90% del tránsito de mercancías en el mundo se realiza por vía marítima, por lo que es necesario estar al día en su regulación jurídica y avanzar en los retos inminentes como son los buques con tripulación reducida, los tripulados por personal desde tierra y los autónomos e inteligentes.

El programa se estructura en cinco áreas sobre los retos del presente en los puertos, el derecho de la navegación, el derecho laboral marítimo y su codificación, así como la regulación de los buques autónomos como trabajo de futuro.

La primera mesa de debate, titulada Retos del Presente: Los Puertos, ha contado con la moderación de la profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, María Cristina Aguilar, y la participación del coordinador General de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, la coordinadora del máster Gestión Portuaria y Logística de la UCA, María del Mar Cerbán, y el director de los Servicios Jurídicos de Tánger y Algeciras de APM Terminals y profesor del máster de GYLP de UCA, Agustín García.