Informe de hostelería De cada diez contratos en el sector servicios, más de nueve son temporales La delegada de empleo de Comisiones Obreras, Inmaculada Ortega, destaca la temporalidad de las nuevas contrataciones

N. AGRAFOJO

La creación de empleo no está unida a la calidad. Así lo defienden desde el sindicato Comisiones Obreras, que a pesar del incremento de contrataciones que se ha producido este año en el sector de la hostelería con respecto al mismo periodo del año anterior, destacan la precariedad que sufren los trabajadores. La delegada de Empleo de la fuerza sindical, Inmaculada Ortega, aporta datos al respecto y, en base al informe del Ministerio de Trabajo, afirma que de las 37.078 contrataciones realizadas en el sector servicios en la provincia, un total de 34.824 han sido de carácter temporal. De este modo, de cada 10 empleos que se crean, en torno a un 9,4 son estacionales y un 0,6 indefinidos.

Con respecto al sector de la hostelería, el responsable del área de CCOO, José Antonio Sánchez, afirma que de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, en torno al 70% son fijos o fijos discontinuos, mientras que el 30% restante es temporal. «Esto significa que ese 30% va a perder su empleo ahora en septiembre, mientras que del otro 70%, los fijos discontinuos comenzarán a salir a partir del mes de octubre, quedándose las plantillas solo con su personal fijo para el resto del invierno», apuntó.

Por su parte, Inmaculada Ortega destacó: «No solo necesitamos contratos, sino que necesitamos que ese empleo venga acompañado de una calidad que no tiene. Queremos que se cumplan los convenios colectivos por parte de las empresas, queremos mejores salarios, que no se abuse con los horarios y queremos que no se externalicen servicios como el de catering o lavandería, donde se imponen unos salarios que a veces son indignantes. Las cifras de temporalidad denotan precariedad». Asimismo, defendió la necesidad de no basar el modelo productivo en sectores estacionales como es el del turismo y poner en marcha desde el Gobierno medidas para fortalecer el tejido industrial de la Bahía de Cádiz.