Bendodo: «La preocupación está en salir de la pandemia y no en cambiar el nombre a una calle»

El consejero de la Presidencia Elías Bendodo se ha reunido este viernes con los delegados de la provincia de Cádiz y a continuación ha comparecido ante los medios de comunicación. Además de analizar la actual situación de la Comunidad, marcada por el coronavirus, ha sido cuestionado por la intención del Ayuntamiento de Cádiz de cambiar el nombre de la Avenida Juan Carlos I por el de la Sanidad Pública.

Bendodo entiende que actualmente se registran muchos problemas como para andar en estas minucias. «Hay que saber captar la preocupación de los ciudadanos de Cádiz y ahora no es cambiar el nombre de una calle sino cómo salir de la pandemia o conseguir un empleo».

El alcalde de Cádiz José María González 'Kichi ' ya avanzó hace algunos meses que le parecía una idea «fetén» cambiarle el nombre a la Avenida, y la polémica marcha de España del Rey Emérito se ha considera como la oportunidad idónea para plasmar ese plan.

La portavoz del Gobierno Local, Ana Fernández , exponía que «la huida del Rey Emérito de España a otro país pone de manifiesto, una vez más, la extrema fragilidad de la institución monárquica, y por otro lado creemos que el enorme trabajo que han realizado y siguen desarrollando los profesionales sanitarios en esta crisis sanitaria provocada por la Covid-19 (coronavirus) son razones más que suficientes para plantear este cambio de nomenclatura».

«No hay que ser oportunista», ha recalcado Bendodo. En su opinión, este debate "no es una prioridad para Cádiz, es fruto de la situación actual, donde algunos intentan sumarse", mientras ha manifestado que "no hay que precipitarse porque no hay proceso judicial abierto".

Sería el tercer cambio en el nomenclátor en muy poco tiempo. Primero quitó el de la Avenida Ramón de Carranza por 4 de diciembre de 1977 , por decreto del Ayuntamiento; ahora se encuentra inmerso en un 'proceso participativo' con una comisión para cambiar el del Estadio. Y el jueves señaló que pedirá en pleno la variación en la Avenida nueva. Apenas unas horas después de la marcha de su concejal David Navarro, que le obliga a remodelar su equipo de Gobierno.