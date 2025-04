Arranca la redacción del proyecto básico de la Ciudad de la Justicia de Cádiz

El delegado territorial de Justicia de la Junta de Andalucía en Cádiz, Miguel Rodríguez , ha confirmado que la pasada semana se firmó en Sevilla el contrato para la redacción del proyecto básico de la Ciudad de la Justicia , presupuestado finalmente en 413.000 euros y con un plazo de ejecución de nueve meses.

Recordar que el pasado 29 de diciembre se firmó en el Ayuntamiento de Cádiz el convenio de cesión de los inmuebles de los antigüos depósitos de Tabacalera que albergarán la futura sede de la Ciudad de la Justicia entre el consejero de Justicia, Juan Marín , y el alcalde de la capital, José María González Santos 'Kichi' .

El responsable de Justicia en la provincia gaditana asegura que «lo dijimos entonces y lo hemos cumplido, que estábamos trabajando de forma paralela para que, una vez contáramos con los terrenos, pudiéramos comenzar cuanto antes a redactar el proyecto básico».

Añade que «teníamos consignados 620.000 euros para este fin en el presupuesto de 2021 aunque finalmente será elaborado por menos dinero, poco más de 400.000 euros».

Una vez trancurridos estos nueves meses, el siguiente paso desde la consejería de Justicia, según explica Miguel Rodríguez, será la revisión del proyecto para darle el visto bueno y «asegurarnos de que recoge exactamente lo que queremos para la Ciudad de la Justicia de Cádiz y es, fundamentalmente, concentrar todas las sedes judiciales que actualmente están distribuidas por la ciudad».

A continuación, se sacará a licitación la obra propiamente dicha, que contará con una inversión de 55 millones de euros y que se prevé esté finalizada entre el año 2026 y 2027, según las estimaciones de la Junta.

Las nuevas instalaciones constarán de más de 20.000 metros cuadrados distribuidos en dos parcelas (la 4 y la 5) que cuentan con inmuebles que serán rehabilitados tanto en la parte exterior como en la interior y adaptados para que se conviertan en sedes judiciales.

La futura Ciudad de la Justicia aglutinará 33 sedes judiciales y contará con una sala para macrojuicios

En concreto, afirma Miguel Rodríguez, la futura Ciudad de la Justicia aglutinará un total de 33 juzgados más los servicios comunes, archivos, diferentes salas de vistas, el Instituto de Medicina Legal que actualmente está en la delegación del Gobierno en plaza España; una sala específica para víctimas de violencia de género, salón de actos y como principal novedad habrá una sala de vistas para macrojuicios que podrá albergar hasta 50 imputados con sus respectivas defensas».

El delegado territorial de Justicia manifiesta que «la intención es que haya salas de sobra porque la justicia es expansiva y hay que prever la ampliación de juzgados si fuera necesario». Por el momento, añade, la Audiencia Provincial se quedará en su actual ubicación, es decir, en el edificio situado junto a las Puertas de Tierra.

Todas las instalaciones estarán adaptadas al protocolo Covid , con espacio para distanciamiento social, ventilación y «todo lo que conlleva esta nueva situación a raíz de la pandemia en la que estamos inmersos desde hace ya dos años».

Miguel Rodríguez señala que «será un edificio sostenible, con eficiencia energética y tecnología BIM , es decir, que se podrá llevar un control y una planificación absoluta de toda la ejecución de la obra evitando que se demoren los plazos y todo tipo de improvisación. En definitiva, será un edificio que dará todos los servicios y que estará a la altura de las circunstancias no solo para los profesionales de la justicia sino para ciudadanos. No podemos olvidar que se trata de unas instalaciones de carácter provincial».

«Será un edificio sostenible, con eficiencia energética y con todo tipo de servicios»

Insiste en que «cuando llegamos al Gobierno andaluz hace tres años nos encontramos con una mera declaración de intenciones y ya podemos decir tanto a los profesionales como a los gaditanos que es un compromiso cumplido . La Ciudad de la Justicia es una realidad tanto con la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento de Cádiz como con el inicio del proyecto».

Financiación garantizada

Miguel Rodríguez quiere dejar claro que la financiación de este proyecto, presupuestado en unos 55 millones de euros, está garantizada asegurando que «cada año se incluirá una partida destinada a la Ciudad de la Justicia de Cádiz».

No obstante, la fórmula de la financiación público-privada , que ha sido empleada en otros proyectos de Andalucía, no ha sido descartada en ningún momento aunque, recalca, «nuestro compromiso es firme y habrá presupuesto público todos los años porque no nos podemos permitir no cumplir con los gaditanos después de tantos años de retraso de este proyecto».

Hasta el momento no se ha presentado ningún inversor privado interesado en hacerse cargo de la Ciudad de la Justicia gaditana pero desde la Gobierno andaluz están abiertos a ello. La fórmula de financiación público-privada que se ha empleado en otras provincias consistiría en que la Junta cedería el suelo a una empresa, que se encargaría de la rehabilitación de las naves y la construcción del edificio para posteriormente alquilárselas a la administración autonómica. La empresa se haría cargo también de la explotación del edificio, es decir, de su mantenimiento integral, limpieza o gestión de cafetería o bar.

«Nuestro compromiso con este proyecto es claro y la financiación está garantizada»

La previsión es que la obra dure aproximadamente unos cinco años y que esté totalmente finalizada entre 2026 y 2027 «aunque aquí dependemos de nuevo del Ayuntamiento de Cádiz, que tendrá que ser ágil en la concesión de la licencia de obra para que se puedan cumplir los plazos».

Miguel Rodríguez insiste en que ha habido un consenso con el sector judicial aunque la próxima semana está prevista la realización de una visita a las instalaciones para que 'in situ' se puedan realizar aportaciones y sugerencias que serán trasladadas a la empresa que se encargará de la redacción del proyecto básico.

«Nuestra intención es que las salas cuenten con las mejores condiciones para los profesionales y que sean cómodas y dignas para ejercer», subraya.

En la actualidad, la consejería de Justicia tiene que invertir aproximadamente un millón de euros al año en alquileres de las sedes judiciales actuales, distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Noticias relacionadas Pistoletazo de salida a la Ciudad de la Justicia de Cádiz después de 20 años