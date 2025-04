Un homenaje a Manuel Alejandro, último concierto de la séptima edición del Tío Pepe Festival de Jerez

La programación de la nueva edición del Tío Pepe Festival de Jerez , la séptima, llega a su fin este martes, a las 22:00 horas, tras haber albergado en Bodega Las Copas las actuaciones de José Luis Perales, India Martínez, Víctor Manuel, Ana Torroja, Isabel Pantoja y Rosario, agotando prácticamente todas las localidades disponibles.

A modo de clausura, el escenario se volverá a encender por última vez para que diferentes artistas del panorama musical español interpreten, a modo de homenaje, algunas de las composiciones más emblemáticas que ha compuesto Manuel Alejandro a lo largo de su larga trayectoria.

La Orquesta Sinfónica de Málaga , la cual estará dirigida por Francisco Javier Gutiérrez, será la encargada de la parte musical, mientras que Ismael Jordi, Mariola Cantarero, Manuel Lombo, Joana Jiménez, La Macanita, David DeMaría y Laura Gallego se encargarán de poner voz a esas canciones que forman ya parte del ideario colectivo.

LA VOZ ha podido hablar tanto con Joana Jiménez como con Manuel Lombo instantes antes de su participación en el concierto que pondrá el broche de oro a una edición que, a pesar de las circunstancias sanitarias actuales, ha podido ser disfrutada por miles y miles de personas.

De esta manera, Joana Jiménez ha querido dejar patente que con este homenaje lo que pretende es «mostrar mi admiración más absoluta hacia el maestro, hacia Manuel Alejandro, porque desde que soy pequeñita lo he admirado. Lo admiraré siempre». Adelantando que «se va a poder ver a una artista súper ilusionada y súper emocionada».

Aunque el setlist no ha sido revelado, dado que es una sorpresa, sí que la cantante ha adelantado que « de las canciones que voy a interpretar solo he cantado una y solo una vez . Las demás serán estrenos totales, aunque las conozco no las había cantado en mi vida. Intentaré llevármelas a mi terreno y hacer mis propias versiones. Va a ser un concierto muy ameno».

A pesar de la situación sanitaria actual, en relación a los ensayos ha afirmado que «está siendo un poco mágico, ya que no hemos podido ensayar con la orquesta. Lo haremos el día de antes. Va a ser muy emocionante».

Lo que sí ha podido adelantar la artista es que « haré un dueto con Ismael Jordi , al cual no tenía el gusto de conocer. Es encantador. Esa mezcla de mi voz flamenca y su estilo, sin lugar a dudas, va a sorprender mucho».

Joana Jiménez finaliza esta conversación revelando que « Manuel Alejandro es el compositor de mi vida. Ha escrito tanto y todo tan bueno, es una fuente inagotable de talento. Para mí es un genio».

Manuel Lombo también ha querido compartir sus impresiones ante este concierto con LA VOZ. Por este motivo, ha explicado que «me siento privilegiado», puntualizando que «me siento como uno de los elegidos, realmente».

Incluso ha revelado que « tengo cierta relación con él. Entonces, por supuesto, es importante que esté. Para mí es una alegría, más que imponerme nervios. Será otro motivo más para estar felices y que nos impulse a hacerlo bien».

Aunque el concierto se divide en dos partes, una de la que la musical se encargará la Orquesta Sinfónica de Málaga y otra en la que el protagonista será un piano que acompañará a cada uno de los artistas, no ha querido revelar mucho, pero sí que ha confesado que cantará «Te estoy queriendo tanto», añadiendo que «las canciones están muy engrandecidas».

«Las canciones están muy fieles a cómo las escribió Manuel Alejandro y la impronta se las daré con mi color de voz y con mi forma de hacerlas . Por mi parte no hay grandes cambios en las canciones», explicó ante la interpretación de éstas en cada una de las partes del espectáculo.

También ha querido dar a conocer que realizará un dueto con Mariola Cantarero , así como que a lo largo de su trayectoria «Manuel Alejandro ha aportado con sus letras a lo largo de mi vida y ahora aporta esa felicidad de conocer a alguien tan importante para mí».

A pesar de que la venta anticipada para las entradas ha finalizado, aun se pueden adquirir desde un importe de 29,50 euros en la t aquilla de Bodegas Tío Pepe , la cual está situada en el 12 de la calle Manuel María González.

Sin lugar a dudas, ésta será una oportunidad única para poder ver en el escenario a tantos artistas interpretando aquellas canciones que han hecho populares multitud de otros tanto durante tantas y tantas décadas, así como un final espectacular para la séptima edición del Tío Pepe Festival de Jerez.