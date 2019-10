L. C.

Empleo Tarifa se convierte en el destino español de moda para los nómadas digitales Cada vez son más los trabajadores a distancia que eligen la localidad gaditana para hospedarse durante unos meses

Tarifa se ha convertido en los últimos meses en el lugar de moda para los nómadas digitales que deciden pasar una estancia en España. Junto a Tenerife y en menor medida Barcelona, la localidad gaditana se reafirma como el destino preferido para los trabajadores por cuenta ajena.

Esta modalidad de empleo es relativamente reciente. Se trata de una serie de profesionales que gracias al uso de las nuevas tecnologías pueden trabajar en distintas partes del mundo y llevar a cabo un estilo de vida nómada.

El colectivo de nómadas digitales, cuyo principal punto en común es la libertad geográfica que permite el trabajo en remoto, suele encontrar en Internet plataformas donde establecer sinergias y recomendar lugares que estén adaptados a sus necesidades laborales.

Tarifa aparece cada vez más como lugar recomendado en España. Según varios nómadas digitales consultados así como empresas que trabajan en este sector, se ha asentado como la localidad más visitada en la península.

Y es que al encanto del lugar como destino turístico se le suma que hay varios establecimientos que decidieron apostar por este nicho de mercado para luchar contra la estacionalización de una localidad que multiplica su población en verano. Los nómadas digitales residen en Tarifa, sobretodo entre octubre y mayo, cuando se reducen los precios y no existe masificación.

La Cocotera es uno de los establecimientos que ha apostado por este tipo de visitantes. El hostel cuenta con dos salas de coworking, un espacio de trabajo compartido para que los profesionales desarrollen su jornada laboral. Además de una buena conexión a Internet, se trata de uno de los principales reclamos de sus clientes.

«El nómada digital valora el entorno natural de Tarifa, un lugar genial para inspirarse. Además, suelen ser aficionados a los deportes de agua y huyen de la masificación, le gusta la tranquilidad y son muy respetuosos con el medio ambiente», explica Marina, una de las dos socias de La Cocotera.

No existe un único perfil de nómada digital. Hay programadores, diseñadores gráficos, proyectos de comunicación y otros trabajadores más clásicos que se han adaptado al empleo en remoto, una de las tendencias laborales del momento. Cada vez más empresas permiten trabajar estando presentes a través de videoconferencias o chats que permiten elegir el lugar de residencia o, como es el caso, varios destinos al año.

«Mucha gente se vuelve nómada porque entiende que el sedentarismo no es una opción adecuada con sus deseos:la rutina, las formas de trabajar de las empresas son del siglo pasado y las personas aspiran a más libertad geografica para poder tomar su destino y cumplir con tus sueños. No es solo viajar y trabajar, sino valorar un poco más: es una forma poderosa de conformar tu vida en algo que siempre has soñado porque tienes la posibilidad de centrarse en otras culturas», explica Renato, copromotor dePlanet Nomad, una plataforma de asesoramiento a este tipo de trabajadores.

Él, al igual que Pedro Palazón, ha pasado los últimos meses en Tarifa. Este español está desarrollando un asistente virtual para optimizar los gastos de la factura de la luz y el gas natural. En Tarifa encontró «gente muy interesante que le aportaba ideas para desarrollar su proyecto»: desde programadores, profesionales del marketing y las redes sociales... Networking e incluso inversores para su idea en «un entorno privilegiado con la unión de dos mares y dos continentes». «Podría llegar a ser una especie de Sillicon Valley en Europa», sueña Palazón.