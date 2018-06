URBANISMO Visto bueno del Ayuntamiento a nuevos procesos de regularización en diferentes áreas La Junta de Gobierno Local ha aprobado sendas iniciativas para establecer un sistema de compensación

La Junta Local de Gobierno ha aprobado, con carácter inicial, la delimitación de la unidad de ejecución por compensación del ARG-31 San Antonio, así como aceptar la iniciativa para el establecimiento del sistema de compensación para el desarrollo de la referida unidad de ejecución formulada por los propietarios de más del 50% de la superficie de la unidad de ejecución.

Asimismo, se ha dado el visto bueno, también con carácter inicial a sus Estatutos y las Bases de Actuación, con lo que se entiende iniciado el procedimiento para el establecimiento del sistema de actuación por compensación.

De igual forma, además de notificar individualmente a todos los propietarios de parcelas o terrenos afectados por la delimitación y por el sistema de actuación, se requerirá a los propietarios que no hayan participado en la iniciativa del sistema de actuación por compensación para que, durante el plazo de información pública, si no lo hubieran hecho con anterioridad, manifiesten si participen o no en la gestión del sistema, optando por alguna de las alternativas previstas en la ley.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local también ha adoptado el acuerdo de aprobar con carácter inicial la delimitación de la unidad de ejecución por compensación denominado ARG-44 Hoyo 15, los Estatutos y Bases de Actuación, así como, aprobar la iniciativa para el establecimiento del sistema de compensación formulada por los propietarios de más del 50% de la superficie de la unidad de ejecución, dando por iniciado el procedimiento para el establecimiento del sistema de actuación por compensación.