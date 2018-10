POLÍTICA Renuncia a su acta el concejal que ofició una boda civil disfrazado de cura Javier Botella asegura que toma la decisión por razones políticas y deja de esta manera Levantemos

Actualizado: 15/10/2018 15:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En marzo de 2017 saltó a ser protagonista de tertulias políticas de cadenas nacionales e información en medios de toda España. Javier Botella no comprendía que el simple gesto hacia un amigo, el disfrazarse como sacerdote para oficiar su ceremonia de boda, hubiera levantado tanta polémica.

Ahora, lejos de todo aquel 'boom' mediático ha decidido entregar su acta de concejal y esta vez no disfrazar los motivos, como se suele hacer en estos casos, de motivos personales, sino que lo hace por "motivos políticos", tal y como asegura en la carta que ha enviado para explicar esta renuncia.

"Existen muchas razones para abandonar Levantemos, no voy a entrar en detalles porque esto no es un ataque a los compañeros de la formación, si tuviese una balanza tengo con diferencia más alabanzas que reproches. Las gracias, admiración y cariño hacia todos sus componentes son inmensas y me sería imposible de describir por aquí. El resumen de mi crítica hacia Levantemos, podría decir que pese a construir una buena herramienta, no hemos sabido darle uso. Un martillo no puede atornillar el más simple de los tornillos".

Ahora bien, esta renuncia del acta, que realiza tras la petición de la asamblea del grupo político, no significa que no siga ligado a la política ya que como expone entiende que un grupo "quiera seguir participando en la vida política en el futuro, yo mismo lo intentare hacer, pero no me gusta usar una agrupación de electores, sus recursos, su tiempo que exclusivamente deberían ser para la presente legislatura con miras a la siguiente legislatura. Esto que puedo sonar muy pulcro, para mí es un pilar fundamental del juego."

En la carta además realiza una última petición."Por mucho rencor que se tenga, por mucha contradicción que exista, debemos poner por delante los intereses de la gente y creo que lo ideal sería intentar contar con una figura transversal y con reconocimiento social como Juan Clavero, que ésta liderase una candidatura donde las tres fuerzas puedan ir de la mano. Todo lo que no pase por ahí será un fracaso para El Puerto".