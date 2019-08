CONCERT MUSIC Mario Vaquerizo: «No eres nadie si no tienes una muñeca de Marín en tu casa» Nancys Rubias aterrizan en Chiclana, acompañados de Fangoria, para actuar este viernes en el Concert Music Festival

Ana Cristina Ruiz @anaruigal Chiclana Actualizado: 09/08/2019 14:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mario Vaquerizo es diversión pura, dentro y fuera del escenario. Su carisma y alegría son su sello personal. Lleva 15 años con Nancys Rubias, sus amigos, con quiénes ha compartido grandes éxitos como 'Peluquitas' y 'Me encanta' (I Love It). Lo que surgió como un hobby ha continuado como una propuesta musical consolidada en el panorama nacional. Estos 'Marcianos Ye-yés' aterrizan este viernes en el Concert Music Festival junto a Fangoria para poner patas arriba el poblado de Sancti Petri con una fiesta inolvidable.

Fangoria y Nancys Rubias llegan este viernes a Chiclana para revolucionar Sancti Petri, ¿con qué nos van a sorprender?

Trataremos de sorprender y pasarlo bien. Tengo la suerte de compartir un proyecto musical con mis amigos por lo que más que un trabajo, lo vivo como un hobby. Además, coincide que vamos actuando con Fangoria así que es mucho mejor porque estaré en el escenario con mi chica y mis mejores amigos. Primero actuamos nosotros y luego Fangoria, así que haremos un tema juntos como colofón final. Es un regalo para Nancys Rubias pisar el escenario con Fangoria.

Comparten noche con Rebeca, ¿será la fiesta más colorida y divertida del Concert Music?

Siempre es un placer tener a Rebeca, de hecho protagonicé con ella un anuncio televisivo. Como autora creo que tiene uno de los mejores temas, que es 'Duro de Pelar'. Esta es una canción que nos encanta y que somos fans. Hablamos el mismo idioma, con lo cual estaremos todos ahí como el Arca de Noé. Será una fiesta divertida y el público se divertirá con nosotros. No nos olvidamos de que somos muy privilegiados porque nuestras aficiones de vida se han convertido en nuestro medio de trabajo. Durante mucho tiempo dije que las Nancys era un hobby pero se ha convertido en un trabajo que me encanta y que deseo seguir haciendo.

¿Qué es imprescindible en una fiesta de Nancys Rubias?

Ser fundamentalista y no ser prejuicioso. Que te guste tanto el rock como el punk, la música disco, electrónica y que tengas un background musical y estético. Que haya cabida para todos.

¿Qué significa para Nancys Rubias actuar en Chiclana?

Cádiz me gusta y Chiclana también. Además, este sitio me tira mucho porque allí ha estado siempre la Fábrica de las muñecas de gitanas de Marín, una de las más importantes que admiro y colecciono.

¿Tiene alguna muñeca de Marín encima de su televisor?

Muchísimas. Mi vestidor es un cuarto entero presidido por cuadros de Lola Flores y todas las gitanas de Marín, originales de los años 60; las pequeñas, las medianas y las gigantes. Tengo también a bailarines flamencos de la fábrica de Marín; todos estos los adquirí hace poco en el bazar Japón, en las Palmas de Gran Canaria. Era una tienda que iba a quitar todo su stock, me enteré porque todo el mundo sabe de mi afición y la de Olvido. Vine cargado de muchas maletas con todas las gitanas de los años 60 y 70. En mi casa no la tenemos en el televisor porque las tengo en un cuarto donde también tengo un cuadro gigante de Costus, que eran unos artistas gaditanos que hicieron una serie que se llama 'La Marina te llama', en homenaje a las muñecas gitanas de Marín. Las gitanas de Marín forman parte de mi vida, me encantan. No eres nadie si no tienes una muñeca de Marín en tu casa.

¿Qué balance haría de su trayectoria?

Llevamos 15 años como Nancys. Hago todo lo que me apetece en cada momento, no me arrepiento de ningún disco ni me avergüenzo porque me creía todas las canciones que hice. Lo que pasa es que a veces te apetece tocar unos temas u otros. Lo que recordamos siempre es a nuestra amiguita Susie Pop que es la verdadera Nancy Rubia. La echamos de menos porque desgraciadamente falleció en el 2008 y ella era la verdadera Nancy Rubia. Siempre la recordamos y nos gustaría que estuviera con nosotros. Nancys Rubias sigue con su filosofía originaria: pasártelo bien y hacer música por apetencia, no por obligación.

¿Cuál es su filosofía de vida?

Positividad y una filosofía muy cristiana de la vida: lo que quiero para mí, lo quiero para los demás. Soy muy divertido, intenso, que ríe y llora mucho. Al fin y al cabo no dejo de ser una persona como los demás. Tengo la suerte de que tengo un carácter muy positivo y cuando estoy mal la gente no me ve; no me gusta mostrar mi lado más feo o más triste. Soy un chico normal y corriente que siempre ha luchado por conseguir lo que quería ser. Quise ser periodista y lo fui, quise tener un grupo y lo tengo.

Si hubiera tenido que estudiar periodismo en los tiempos que corren, con la crisis laboral e informativa en los medios de comunicación, ¿lo hubiera vuelto a hacer?

Por supuesto que sí. Lo volvería a hacer con la misma ilusión y con la misma pretensión; más allá de que me contrataran o no. No soy nada paternalista, cuando no me contrataban me buscaba la vida como fuera. Las cosas están mal pero no sirve de nada quejarse y aguantarse con lo que tienes; hay que tirar para adelante. Si un día vives de periodista, bien; pero si otro día no te ganas la vida así pues hay que hacer otra cosa. No hay ningún problema. La desmotivación ha estado siempre lo que pasa que antes se canalizaba de otra manera. Hay que tener la mente muy clara, ser currante y luchar por lo que quieres. A veces lo conseguirás antes y otras no, pero no pasa nada. Yo era jefe de prensa en una oficina de promoción, me quedé en el paro y me puse a repartir flyers mientras seguía entrevistando a gente que me gustaba. En esta vida, querer es poder.