Muere un perro después de un presunto envenenamiento en el parque de esparcimiento canino de Chiclana

« ¡Cuidado!, posiblemente mi perro haya sido envenenado aquí . Si el tuyo presenta el más mínimo síntoma, ve al veterinario». Este mensaje puede leerse a la entrada del recientemente inaugurado parque de esparcimiento canino de Chiclana , ubicado dentro del parque Federica Montseny, situado en Urbisur, junto al puente del VII Centenario. Las instalaciones, emplazadas entre la Avenida de la Industria y la de los Descubrimientos, se inauguraron oficialmente el 4 de agosto, aunque desde hace tiempo atrás constituía un espacio de reunión habitual para los amantes de las mascotas desde mucho antes de que se llegasen a plantear las obras consistentes en «el vallado de la zona; el replanteo de la zona y vallado; la excavación y cajeado de cimientaciones de elementos y vallado; la construcción de zapatas de cimentación de elementos y vallado; la instalación de las estructuras, la canalización de toma de agua potable e instalación y cimentación de la fuente –incluido el foso de grava con tubo de dren de tres metros–, así como la instalación de la señalización y la limpieza del espacio», sin contar con la instalación de un circuito 'Agility Canina'. El proyecto, adjudicado a la empresa Parque Infantiles del Mediterráneo (Dimopark) por unos 30.000 euros, pretende ser el primero de «la media docena de instalaciones de este tipo que pretendemos instalar en la ciudad», anunciaba el alcalde, José María Román . Sin embargo, en la actualidad se entremezclan el escepticismo y el «miedo» de los usuarios ante estos presuntos hechos: «ahora no nos atrevamos a llevar a nuestros perros» .

Desaparición de una colonia felina

Según la asociación Huellas Callejeras de Chiclana , en el municipio existen «unos 15.000 gatos» que viven en las calles de la ciudad, incluyendo el centro y los diseminados. Muchos de estos animales estarían incluidos dentro de las diferentes colonias felinas registradas como «las de Sancti Petri; el Novo, detrás de la Yeguada, lugar donde se hallaron 23 gatos muertos con venenos para ratas; en Santa Ana; en La Barrosa; Cementerio de La Soledad; Huerta del Rosario o en el Recinto Ferial», anuncia Julia Torres, presidenta de la asociación que contabiliza una veintena de colonias registradas. Entre ellas, no aparece en esta lista una situada «cerca de El Sotillo», con «12 gatos» que desaparecieron «de la noche a la mañana» coincidiendo con la fecha del presunto envenenamiento en el parque de esparcimiento canino. Según Torres, « los envenenamientos son una realidad , están sucediendo en diferentes puntos de Chiclana».

Esta asociación trabaja de manera altruista en el denominado 'Proyecto C': «nosotros capturamos al gato, lo castramos y lo devolvemos a la colonia, con el fin de controlar su reproducción y extensión». Huellas Callejeras, con más de 5 años desempeñando esta labor, también facilitan las adopciones de los felinos que se encuentran en la calle, además de alimentarlos y prestarles atención veterinaria. Desde la asociación no reconocen haber recibido amenazas públicas de residentes de la zona. Sin embargo, «nos hemos encontrado carteles que ponen 'no dar comida' completamente rotos». « Necesitamos otorgarles voz a los animales de Chiclana , envenenan a los gatos y el Ayuntamiento no nos ayuda lo suficiente», denuncian.

Actuaciones municipales con las colonias

Pese a las reclamaciones de los animalistas y particulares, el Ayuntamiento de Chiclana ha puesto en marcha diferentes medidas para el control de las colonias felinas y la seguridad de los animales. Desde otoño de 2017, el Consistorio –a través de las delegaciones de Medio Ambiente y Salud, y las protectoras de animales 'Baba Animal Seva' y 'Khatucai'– activó una « campaña de control de colonias felinas mediante la castración de gatos callejeros». Esta actuación, desarrollada tanto en el centro como en los diseminados, estuvo acompañada por la realización de talleres y charlas sobre «sensibilización ambiental y cuidado de animales domésticos en centros educativos de Chiclana». Quien fuera delegado municipal de Medio Ambiente, Playas y Minorías Étnicas, Joaquín Páez, admitió el éxito de la campaña ya que, «además de evitar el incremento de gatos callejeros y de solucionar problemas de salud, esta campaña también ha contribuido para sensibilizar a la población, sobre todo, a los jóvenes de la responsabilidad que supone tener animales domésticos, ya que no son juguetes».

Por otro lado, en noviembre de 2016 se firmó un acuerdo para la contratación del servicio «de recogida de gatos en las distintas colonias existentes en la ciudad para revisión sanitaria y esterilización o sacrificio eutanásico de animales enfermos, asumiendo estos trabajos distintas clínicas veterinarias del municipio, a través de la campaña 'En tu ciudad, gatos sanos'». Un acuerdo con el Colegio Oficial de Veterinarios que supuso «una inversión de 4.000 euros para hacer frente al material quirúrgico, análisis y tratamientos médicos veterinarios, tiene por objeto el c ontrol de las colonias de gatos, con el traslado al centro veterinario , la revisión sanitaria y, en función de la situación y estado de salud del animal, su sacrificio o esterilización».