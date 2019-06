FERIA DE SAN ANTONIO 2019 Casi un millón y medio de puntos de luz iluminarán la Feria de San Antonio Este miércoles a las 22.00 horas junto a la portada principal esta previsto el acto que da comienzo a la feria de Chiclana 2019

El izado de las banderas y el encendido del alumbrado extraordinario darán inicio este miércoles, a las 22.00 horas, a la Feria de San Antonio 2019. Una Feria que contará con la jornada de fiesta local el jueves 13 de junio, Día de San Antonio, y con una programación más fresca y variada, que incluye eventos relacionados con los días de la Mujer, del Niño y la Niña, el Turismo, el Vino y el Mayor.

Así, el delegado municipal de Fiestas, José Manuel Vera, y la delegada municipal de Vías y Obras, Cándida Verdier, han comprobado este mediodía in situ los últimos retoques que se están llevando a cabo en el recinto ferial de Las Albinas del Torno.

En este sentido, Vera ha incidido en que el montaje de las caravanas de los feriantes, de las casetas y de la iluminación extraordinaria «marcha según lo previsto en tiempo y forma y dentro de la normalidad, superando ya el 90 por ciento de ejecución de las actuaciones. En estos meses hemos tenido muchas reuniones para llegar hasta aquí y ahora toca disfrutar».

«Recordarle a los padres y madres que el Día del Niño y la Niña, en esta ocasión, será el viernes 14 de junio, día no lectivo en Chiclana, por lo que será una gran oportunidad para disfrutar de la feria en familia. Además, ese día desde las 14.00 a las 18.00 horas no habrá música por las calles del recinto ferial en solidaridad con los niños autistas. Además, el resto de los días también habrá actos con motivo del Día de la Mujer, el Día del Vino, el Turismo, el Hermanamiento con Béziers y El Astillero, el Día del Mayor, etcétera...», ha expresado el delegado de Fiestas, quien ha invitado a los chiclaneros y vecinos de la provincia de Cádiz a disfrutar de la Feria de San Antonio. «Vamos a tener las mismas casetas que el año pasado, las mejores atracciones y buen tiempo, por lo que todo está listo para disfrutar de la Feria, no solo nuestros vecinos de Chiclana sino también del resto de poblaciones de la Bahía».

Por su parte, Cándida Verdier ha señalado que «comienza la cuenta atrás después más de un mes de trabajo, puesto que el pasado 5 de mayo comenzaron las labores de replanteo y adecuación de los 120.000 metros cuadrados del recinto ferial y zona de estacionamientos de La Longuera, para que todos podamos disfrutar de cinco días de Feria. Se trata de un trabajo concienzudo de los técnicos de Vías y Obras, Medio Ambiente, Fiestas y Policía Local, que empieza con la limpieza y acondicionamiento del recinto y que finaliza con todo este montaje de atracciones, casetas, aseos públicos, iluminación extraordinaria, etcétera...».

En este sentido, indicar que los trabajos de acondicionamiento y mantenimiento de los terrenos mediante su limpieza, nivelación y compactación ha supuesto una inversión superior a los 14.500 euros, a lo que hay que sumar otros 5.000 euros en los trabajos de montaje y desmontaje de vallado de 1.100 metros lineales de seguridad perimetral de la vía de servicio del recinto ferial y otros 7.100 euros para un retén de mantenimiento formado por cinco personas con turno de mañana y otras cinco con turno de tarde-noche para solventar averías, asistir posibles urgencias y colocación y retirada de cuerdas para paseo de caballos.

Por otro lado, hay que destacar que la iluminación extraordinaria de la Feria, instalada por la empresa Iluminaciones Ximénez, contará con un total de 1.416.000 puntos de luz, todos de tecnología led, por lo que el ahorro energético será de un 85 por ciento respecto a anteriores diseños. De esta forma, destacar que la iluminación extraordinaria está formada por dos portadas (principal y trasera), 36 pórticos, 75 arcos, 31 proyectores, un motivo agrupado de escudo en la fachada de la Caseta Municipal y una guirnalda.

Y, por otra parte, resaltar que, al igual que sucediera el pasado año, el Ayuntamiento de Chiclana ha llegado a un acuerdo con la empresa chiclanera Wifi Sancti Petri para que el recinto ferial cuente con wifi gratis. Así pues, los usuarios pueden acceder a este servicio totalmente gratis durante la primera hora, una vez registrado como usuario a través del portal ‘Free Wifi Sancti Petri’, permitiendo así tener descargas sin límites en la zona adyacente a la noria. Para mayor información, las personas interesadas en hacer uso del wifi pueden hacerlo a través de wifisanctipetri.es.

Programación

En cuanto a la programación de la Feria de San Antonio, destacar que ésta comenzará mañana el miércoles 12 de junio a las 21.00 horas con el tradicional pasacalles de la Banda de Música Municipal ‘Maestro Enrique Montero’, para continuar una hora después con el acto de inauguración oficial de la Feria, izado de banderas y encendido de la iluminación extraordinaria. En este sentido, indicar que la bandera de España será izada por Juani Aragón, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer La Aurora, con motivo del 20 aniversario de la fundación de la entidad; la bandera de Andalucía será izada por Ramón Tocino, conocido como ‘Ramón Sardina’, persona conocida en Chiclana y muy vinculado a las fiestas tradicionales de la ciudad; la bandera de Chiclana será izada por la Chiclanera Mayor, Saray Bolaños, y el alcalde José María Román Alcalde; mientras que la bandera de Europa será izada por Nazaret Natera, tercera de Got Talent España, y el delegado de Fiestas, José Manuel Vera.Asimismo, indicar que a las 22.45 horas será la inauguración de la Caseta Municipal, para continuar con el acto de proclamación de la Chiclanera Mayor adulta e infantil, así como la actuación de la Orquesta Zafiro.

El jueves 13 de junio, fiesta local, será el Día de las Mujeres. Así, la jornada comenzará a las 11.00 horas con la solemne misa en honor a San Antonio y reparto de 3.500 panecillos en la parroquia de la San Telmo. Ya en el recinto ferial, a las 13.00 horas será la visita del jurado del ‘XXXIV Concurso de Casetas Particulares, mientras que a las 14.30 horas se celebrará el encuentro de mujeres y entrega de distintos reconocimientos en la Caseta Municipal. En este sentido, las mujeres que recibirán el reconocimiento son Pepa Vela Velázquez (responsable de la caseta La Pepa), Mª Carmen Izquierdo (gerente de El Pico de Oro) y las cantantes chiclaneras Nazaret Natera e Isabel Posada. “Se trata de un reconocimiento a tantas mujeres que han repuntado en los distintos campos, entre ellos, la gerencia de casetas y hostelería y la música”, ha expresado la delegada municipal de Mujer, Pepa Vela, quien ha animado a la ciudadanía a disfrutar de esta jornada.

La jornada continuará en la Caseta Municipal con la degustación de tortillitas de camarones en honor a las mujeres chiclaneras y las actuaciones del grupo ‘Son y compás’, la Academia de Baile de Antonia Baro y Javier Sánchez, María La Mónica y Esther Quirós. Ya a las 21.00 horas actuará el grupo ‘Sabor Añejo’ y una hora después ‘Superagente 86’, cerrándose la jornada con las actuaciones de distintas orquestas. Y, por otro lado, indicar que esa misma jornada comenzará el tradicional paseo de caballos y enganches, de 12.00 a 19.00 horas, que también se desarrollará durante las jornadas de viernes, sábado y domingo.

El viernes 14 será el Día del niño y la niña, por lo que durante todo el día el coste de las atracciones será de dos euros y de 2,50 las atracciones de recorrido único. Además, como novedad y en solidaridad con los niños autistas, se podrá disfrutar de tres horas sin música en las atracciones y por las calles del recinto ferial, concretamente entre las 14.00 y las 17.00 horas. Además, a las 13.30 horas se celebrará el Encuentro por la Divulgación y Promoción Turística de la ciudad en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, donde se reconocerá a entidades y empresas como el Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana, Eolo School, Mercadito Lora, Spa Royal Hideaway Sancti Petri, Pastelería La Cremita y a la asociación Gestores Inmobiliarios de la Provincia de Cádiz (GICA). «En este camino de la excelencia, se hace necesario reconocer la labor que hacen las empresas turística que, de mano de las administraciones, para que Chiclana sea referencia turística a nivel nacional e internacional», ha expresado la delegada municipal de Turismo, Ana González.

Ya en la Caseta Municipal, la jornada comenzará a las 15.30 horas con la actuación del grupo ‘Barlovento’, para continuar con la Academia de Baile de Silvia Peña, la Academia de Baile de Mari Carmen Casanova, el grupo de animación infantil ‘Los piratas alpargatas’, el grupo flamenco ‘A’Socaire’ y el grupo ‘Buenaventura’. A las 21.30 horas actuará la chiclanera Nazaret Natera, tercera clasificada en Got Talent España, mientras que una horas después actuará la cantante chiclanera Isabel Posadas, concursante de ‘Original y Copla’.

Además, en el recinto ecuestre se llevará a cabo la inauguración de Equimar a las 17.00 horas, para continuar con el concurso de enganches y carreras de cintas, mientras que a las 23.00 horas habrá un espectáculo ecuestre.

El sábado 15, Día del Vino Chiclanero, las actividades comenzarán a las 14.00 horas con una degustación de vinos de Chiclana en el Patio Central de la Feria, para continuar con el acto de reconocimientos de la Asociación de Bodegueros en la Caseta Municipal y un encuentro de damas de la Bahía. Y a las 15.00 horas se llevará a cabo el encuentro con representantes de la ciudad hermana de El Astillero, para continuar con las actuaciones del grupo de baile ‘Relicario’ dirigido por Javier Sánchez, la Academia de Baile ‘Aires de la Bahía’ bajo la dirección de Manolo Moreno y Leo Sánchez, ‘Azalea’, mientras que a las 18.30 horas se llevará a cabo la entrega de premios de las casetas. Además, a las 20.00 horas se llevará a cabo el espectáculo ‘Inmerso’ protagonizado por Raúl Aragón y ana Cristina, para continuar con las actuaciones del grupo flamenco ‘Mira como suena’ y Andrés ‘El Lince’. Además, en el recinto ecuestre habrá un Clinic de Doma Vaquera a las 17.00 horas y un espectáculo ecuestre a las 23.00 horas.

Finalmente, el domingo 16 de junio, Día del Mayor, los actos darán comienzo a las 13.00 horas con cl concurso de Doma Vaquera para aficionados en el recinto ecuestre, mientras que, a partir de las 16.00 horas en la Caseta Municipal se llevarán a cabo las actuaciones de la academia de baile de Carmen Peña, la cantaora Remedios Reyes, la Asociación Juvenil Embrujo andaluz, mientras que a las 19.30 horas será la actuación de la cantante chiclanera Ana María Galvín, continuando posteriormente con la cantaora Keka Villar y su grupo, así como del grupo de cantaores flamencos de la Peña Flamenca Chiclanera. Y a las 23.30 horas se llevará a cabo la Gran Exhibición de fuegos artificiales para cerrar las fiestas.