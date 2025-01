Desde hace años la stevia o estevia se ha presentado como la solución mágica para endulzar postres, cafés y dulces sin incorporar calorías. De la familia de las Asteráceas, la stevia rebaudiana es una planta nativa de la región tropical de Sudamérica, nace de forma silvestre en Paraguay y de forma más concreta en el Departamento de Ambambay. En cualquier caso, hace décadas que se cultiva para su uso como edulcorante.

Pero antes de su cultivo los nativos guaraníes la venían utilizando durante siglos como edulcorante natural con el nombre ka’a he’e, que significa hierba dulce. No fue hasta el siglo XVI cuando el botánico y médico español Pedro Jaime Esteve la investigó por primera vez junto a otras plantas que llegaron a Valencia desde América.

Aunque se lleva comercializando desde hace más de una década como edulcorante en presentaciones variadas (pastillas, líquido o polvo) durante años sí podía consumirse y, sin embargo, no podía cultivarse ni venderse la hoja o la planta, algo que cambió a mediados de 2017 cuando el Gobierno dio luz verde a la comercialización de la hoja de stevia. También es un aditivo que podemos encontrar entre los ingredientes de algunos productos procesados bajo la denominación de E-960.

Su dulzor es diferente al del azúcar, sin embargo, es mucho más potente, estimándose un poder edulcorante 300 veces mayor que el del azúcar con un valor nutricional igual a cero en hidratos de carbono, grasas y proteínas, por lo que no tiene calorías. Además, tampoco aumenta los niveles de glucosa en sangre por lo que es un producto seguro para las personas diabéticas.

Sin embargo, también es importante destacar que tampoco disminuye los niveles de glucosa en sangre, es decir, no puede utilizarse como tratamiento médico. En este sentido, su mayor beneficio está es poder aportar dulzor con cero calorías , si bien también se le atribuyen propiedades contra la acidez de estómago.

Equivalencias con el azúcar

Hay que indicar que la sustitución del azúcar por stevia en preparaciones de postres y de repostería cambia en parte el sabor ya que el dulzor no es el mismo y modifica también el aspecto. Pero sí es una opción para aquellas personas que no pueden consumir azúcar . Aunque hay marcas comerciales que presentan sus propias equivalencias, la fórmula general es dividir la cantidad de azúcar indicada entre diez.

Contraindicaciones

Aunque se le han asignado infinidad de propiedades, la stevia no es una planta milagrosa aunque sí tiene compuestos con acción farmacológica. Entre otras cuestiones, reduce la tensión arterial y su consumo prolongado puede tener efectos sobre la fertilidad, lo que puede causar problemas a personas con patologías . Además, al ser una planta no se controlan las dosis por lo que no puede utilizarse como tratamiento.

Más temas:

Abecedario

Azúcar

Repostería