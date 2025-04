Las sierras de Andalucía amanecieron teñidas de blanco

Las briznas han amanecido blanqueadas en los puntos más altos de Andalucía . Los copos albinos le han apresado el terreno al rocío de cada mañana. Desde el mirador de la Peña de Arias Montano (Alájar, Huelva) se transporta a sus vecinos a un cano horizonte que refleja el fugaz paso de la nevada . Una estampa que acrecienta el incalculable valor paisajístico del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroch e, donde las castañas se ocultan este domingo entre el espesor de la helada.

Los anunciaban los meteorólogos y no se han equivocado: la Sierra Norte de Huelva, la Sierra Morena de Sevilla y las cumbres altas de Almuñécar , además de los Montes de Málaga y la Sierra de Ronda , sucumbirían al poder embaucador de « Filomena », reflejando este domingo una icónica imagen que jamás olvidarán sus vecinos. Un aviso amarillo por nevadas que, aunque estaba activo hasta las 10 horas de este domingo, no ha sido óbice para que sigan ilustrando estas antológicas estampas.

Las nevadas que presentan los municipios de la Sierra de Aracena (Huelva) y la Sierra Morena de Sevilla han sobrepasado los cuatro centímetros . Una cota de nieve que se sitúa en los 400-500 metros . Guadalcanal ha sido el escenario de una nevada cuyos copos han cuajado plenamente en el campo, las calles y los vehículos estacionados.

Sierra Morena de Sevilla

En concreto, la Aemet había previsto respecto Guadalcanal una probabilidad de nieve del 40 por ciento a cotas superiores a los 400 metros de altitud, estando enclavada la localidad a 663 metros sobre el nivel del mar en pleno corazón de la Sierra Morena de Sevilla.

Las previsiones apuntaban igualmente a temperaturas mínimas de un grado bajo cero , nevando «bastante» durante la madrugada aunque durante no mucho tiempo, según ha narrado el alcalde a Europa Press, explicando que la nieve caída « se ha helado » sobre las superficies, « porque hace mucho frío » en el municipio.

No obstante, ha asegurado que las carreteras de la localidad están despejadas y que no hay incidencias destacables, más allá de la suspensión de un partido de fútbol aunque por «mera precaución», describiendo escenas en las cuales algunos niños «han salido a jugar con la nieve» , pero no muchos porque según ha insistido, «hace mucho frío» este domingo en Guadalcanal.

El municipio de Alanís también ha sido este domingo el escenario de una nevada que ha dejado una «estampa preciosa» en la localidad, según ha informado a Europa Press la alcaldesa, Eva Ruiz . En concreto, la Aemet había previsto respecto a esta localidad una probabilidad de nieve del 20 por ciento a cotas superiores a los 700 metros de altitud, estando enclavada la localidad a 673 metros sobre el nivel del mar en pleno corazón de la Sierra Morena de Sevilla.

Las previsiones apuntaban igualmente a temperaturas mínimas de un grado bajo cero y en torno a las 3.30 o las 4 horas de la madrugada , según la alcaldesa, «ha comenzado a nevar» y el municipio ha amanecido con «una estampa preciosa» al estar cubierto por la nieve, lo que ha motivado que « mucha gente de fuera» acudiese durante la mañana al municipio para disfrutar del fenómeno meteorológico.

Y a Sevilla también llegó la nieve!!! En Alanis, sierra norte de Sevilla hemos amanecido así!!! Ilusión maxima! ⛄️❄️❤️ pic.twitter.com/YvhPdQzbXl — Pastora Soler (@PastoraSoler) January 10, 2021

Ha sido, según la alcaldesa, una « nevada tranquila » que no ha deparado incidencias, toda vez que además de nevar en este municipio y Guadalcanal, en la Sierra Morena de Sevilla la nieve también se ha dejado ver en Constantina , aunque « poco », en las cumbres más altas de la localidad y no en el casco urbano.

Almuñécar, nevada

Las cumbres altas del municipio de Almuñécar (Granada) han amanecido este domingo también nevadas. Se trata del complejo municipal de Peña Escrita , situado entre 800 y 1.200 metros de altitud . El manto blanco cubre la mayor parte del citado complejo, según se aprecia desde el centro urbano de Almuñécar y La Herradura.

La nieve, como informa el Ayuntamiento de Almuñécar, cubre toda la Sierra de la Almijara, limítrofe con el municipio sexitano, al igual que el resto de la comarca de Río Verde, en el municipio de Otívar y Lentegí. La nieve cubre además la carretera autonómica que comunica Almuñécar con Granada por La Cabra y Suspiro del Moro.

Son los últimos efectos de la Borrasca Filomena en el municipio sexitano después de más de 60 litros de lluvia recogidos hasta el momento desde que comenzó el pasado jueves. Estas son las primeras nieves desde la pasada primavera.