El mosso d'esquadra independentista que desprecia a Andalucía, ante el juez por el 1-O «Los andaluces trabajan tres meses», aseguró en un vídeo que ampliamente censurado por famosos y anónimos hace meses

M. Moguer @ManuelMoguer Sevilla Actualizado: 24/04/2019 13:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Los andaluces son "muy salados" como dicen ellos. Pero después no tienen nada de respeto. Eso sí, para cobrar el dinero del PER y trabajar tres meses y estar nueve meses viviendo la vida de bar son muy válidos. Mientras nuestros payeses en Cataluña están sudando día a día su sueldo. Porque ya me diréis qué ha de vender Extremadura en el mundo. Porque tiene un turismo y unas empresas que dan miedo. Eso sí, las pagamos los catalanes, ¿eh?». Este es el mensaje contra Andalucía y Extremadura que publicó en las redes sociales un mosso d'esquadra -policía catalana- hace meses y que levantó gran revuelo en las redes sociales.

Ese mismo agente, Albert Donaire, coordinador y portavoz de «Mossos per la Independència», mosso d'esquadra famoso en Twitter por su defensa a ultranza del independentismo y protagonista de varios ataques, según varios medios de comunicación locales y nacionales, ha tenido que sentarse hoy a declarar en el juicio por los actos del 1 de octubre en Cataluña y el intento de refréndum en esa comunidad autónoma.

Definición en vídeo de xenofobia e incitación al odio: pic.twitter.com/lxUf0r9RUE — JuntsPerTabarnia (@JuntsXTabarnia) January 30, 2018

Donaire, que había calentado las redes también con mensajes sobre cómo pensaba actuar ante los jueces -«Estamos aquí en nombre de la verdad. Somos y seremos», escribía- se ha ganado una reprimenda del juez cuando ha intentado hacer campaña desde el tribunal. «No se me está juzgando aquí», ha indicado el mosso a un apregunta de la acusación, a lo que el juez ha indicado que no debía equivocarse. «No se confunda de escenario -le ha dicho- porque usted ha sido citado como testigo y se va a limitar a contestar las preguntas. Es un agente de la autoridad y está ante la autoridad judicial. Eso sí, diga la verdad y si no me oye decir que la pregunta es improcedente tiene que contestar, como agente de la autoridad debe saber cual es su deber».

Entonces, el otrora altivo agente ha rebajado el tono limitándose a decir que no recuerda nada y no conoce a Jordi Sánchez, -para quien se reclaman 17 años de cárcel por rebelión- ni haber acordado con él o con otros dirigentes de esta organización cuál debería ser el papel de la policía autonómica durante el 1-O. Ha asegurado además que durante la jornada del referéndum ilegal, él únicamente intervino a última hora de la tarde, tenían órdenes de «respetar las resoluciones de no causar un daño mayor a la población» y «siempre intentando cumplir la Constitución».

Donaire, además de por sus mensajes despectivos a los andaluces, se hizo también célebre cuando anunció que no pensaba retirar ninguna urna en la convocatoria del 1 de octubre por parte de los independentistas. Mossos por la Independencia, recoge la web de la Asamblea Nacional Catalana «no incumplimos ninguna ilegalidad. Somos una entidad civil sin ánimo de lucro, bajo una gran infraestructura que es la Asamblea Nacional Catalana, por tanto bajo un NIF».

Y añaden, a modo de aclaración: «Del mismo modo que muchos mossos están militando en un partido político y no pasa absolutamente nada, el hecho de pertenecer a una entidad ecologista, deportiva o cultural y no pasa absolutamente nada, pues permite explicar con total seguridad que pertenecer a Mossos por la Independencia no pasa absolutamente nada».