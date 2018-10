EDUCACIÓN Un instituto «castiga» con faltas injustificadas a los alumnos que se pongan en huelga por el calor El PSOE se queda solo en su rechazo a la ley para climatizar los colegios en el Parlamento andaluz

Ponerse en huelga para protestar por tener que dar clase a 34 grados es una falta injustificada. La dirección del instituto IES Chaves Nogales, de la capital hispalense, entregó a los alumnos una circular con una severa advertencia a quienes secundaran la movilización del pasado miércoles: «Informamos que a todo el alumnado que ese día no asista a clase [3 de octubre], independientemente de la causa, se le registrará una falta injustificada». El centro da la opción a los padres o tutores de justificarla al día siguiente.

El mensaje va dirigido a todos los alumnos, con la excepción de los matriculados en tercero de Enseñanza Secundaria y cursos superiores. Padres consultados por ABC han mostrado su indignación por esta medida contra quienes secundaron la protesta y no recuerdan que en movilizaciones precedentes por otras causas se haya realizado una advertencia de este tipo.

En la misma circular, el equipo del instituto explica que el edificio principal del centro posee un circuito de preinstalación de aire acondicionado «pero no la máquina». Expone que «tanto el importe de dicha máquina como el elevado gasto eléctrico que supondría su funcionamiento irían a cargo del presupuesto con el que Delegación [de Educación] dota a nuestro instituto». «Al no haber ninguna partida para ese concepto, su desembolso nos resulta completamente inviable», agrega el escrito del centro.

El centro educativo avanza que va a comprar ventiladores homologados porque no puede costear el aire acondicionado

El equipo director de este instituto sevillano asegura que su plan contra el calor pasa por «adquirir ventiladores homologados e irlos colocando en todas las aulas», un proyecto que espera que «sea totalmente efectivo para la primavera de este curso».

«Desde el equipo directivo se han tomado las medidas que están en nuestra mano para que el alumnado pueda mitigar el calor», advierte la circular entregada a los matriculados. Pone algunos ejemplos: «se les permite beber agua en clase, ir a refrescarse o llenar las botellas cuando lo necesitan, la clase de Educación Física a partir de media mañana no se imparte en el patio» y las familias pueden recoger a los alumnos «cuando así lo requieran», añade.

Polémica en el Parlamento

En la Consejería de Educación no comparten las movilizaciones por la falta de equipamientos para aclimatar los colegios y tampoco están dispuestos a darle cobertura. Su rechazo volvió a quedar patente este viernes en la Comisión de Educación del Parlamento donde salió adelante el dictamen final de una proposición de Ley de Bioclimatización de Centros que contempla «auditorías energéticas» para los centros y una comisión de expertos que defina las prioridades de actuación.

El coste total de las obras de refrigeración y calefacción en los colegios podría rondar los 1.000 millones. Precisamente, las manifestaciones que se han organizado en distintas provincias entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre reclamaban la aprobación de esta norma, que ni siquiera podría debatirse el próximo pleno de la Cámara, si es que éste se celebra.

El texto legal, impulsado por Podemos, ha sido consensuado con el PP, Ciudadanos e IU, que lo apoyaron en la Cámara. Sólo los diputados del PSOE, el partido que gobierna la Junta de Andalucía, votaron en contra de una ley que se va a quedar en el cajón por el más que previsible adelanto electoral, que disolvería el Parlamento andaluz.

En un comunicado, la portavoz socialista en la comisión parlamentaria de Educación, Adela Segura, calificó de «oportunista» la norma y alabó la gestión autonómica. La Junta «no sólo ha trabajado de cara al confort térmico respecto al calor, sino también al frío, acometiendo 29 actuaciones para la mejora de las calefacciones con una inversión de 1,4 millones de euros», destacó. También hizo referencia al plan de choque puesto en marcha en 2017, al calor de otra ola de altas temperaturas, que incluye 57 actuaciones y 2,5 millones de euros de inversión. Segura justificó su rechazo al dictamen por que de las 16 enmiendas presentadas por su grupo «no se haya aceptado ninguna».

La oposición, en cambio, cree que el voto en contra del PSOE merece un severo reproche. La portavoz de Podemos Andalucía en Educación, Libertad Benítez, denunció las «argucias» de los socialistas para «intentar reventar la comisión» e impedir que la iniciativa se votara. La reunión de la comisión estaba convocada a las 10.00 horas, pero no pudo empezar hasta las 10.20 horas porque los diputados del PSOE «no se han presentado», por lo que no había quorum para la sesión. Finalmente, han aparecido para votar en contra, según relató la diputada morada, quien se quejó de que elPSOE ha tratado de dilatar al máximo la tramitación de esta proposición de ley, que no ha querido negociar y que surge del «consenso con todos».

Desde el PP también criticaron la «estrategia» del PSOE «para intentar que la ley no se aprobara» y lamentaron que todos los grupos hayan votado en contra de dos de sus enmiendas que pedían extender la bioclimatización también a los centros de la educación concertada.