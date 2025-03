Imbroda insiste: «Los alumnos volverán en septiembre a clase con normalidad»

El consejero de Educación, Javier Imbroda , ha insistido este lunes en que el curso próximo «los alumnos volverán a las aulas». Además, ha subrayado, lo harán «con normalidad». Descarta de este modo que haya parte de la docencia presencial y parte telemática para evitar posibles rebrotes de coronavirus entre la comunidad educativa de Andalucía.

Aunque el escenario prioritario en el que trabajan desde Educación es esa normalidad en la que «todos los alumnos estén en el aula», la normalidad como se entendía antes del confinamiento por la crisis sanitaria del Covid-19 , el consejero ha recordado que su departamento y la Consejería de Salud y Familias trabajan de forma conjunta para establecer protocolos en distintas situaciones que puedan ir surgiendo, toda vez que el coronavirus sigue presente y no hay aún vacuna.

En todo caso, ha recordado Imbroda, la vuelta, aunque sea «con normalidad», se hará «siempre con las medidas higiénico sanitarias » que prescriban tanto la Consejería de Salud como el Ministerio de Sanidad.

Esta normalidad no implica, sin embargo, que no se vaya a aprovechar la formación online que se ha ido usando en los meses de confinamiento. Es una herramienta que se va a seguir usando, ha señalado Imbroda , aunque no ha especificado en qué sentido.

Por último, el consejero ha señalado que este jueves tiene reunión con la ministra de Educación, Isabel Celaá . Con ella compartirá los planes para el próximo curso. «Estamos a la espera de que la ministra comparta cuáles son sus ideas para poder adaptarlas luego», ha indicado Imbroda.