Bendodo templa los nervios: «Vox es una pata importante en el Gobierno del cambio» El consejero de la Presidencia anuncia el inicio de las negociaciones con todos los grupos para el Prespuesto 2019

Había caras de preocupación en el PP por el tono de los representantes de Vox en el Parlamento de Andalucía. El giro de Pablo Casado llamando «extrema derecha» a esta formación política provocó los nervios en la Cámara andaluza que en el Pleno de este jueves va a convalidar el decreto de bajada de impuestos, la medida estrella del Gobierno del cambio en sus primeros cien días.

Las palabras de la portavoz de Vox en ese debate, Ángela Mulas, calificando como «deshonestos» al Gobierno del PP y Ciudadanos habían disparado las alarmas que se han sosegado cuando, a pesar de sus críticas, anunció que Vox sí convalidará el decreto en la Cámara por lo que la bajada de impuestos (sucesiones, transmisiones, actos jurídicos documentados e IRPF) sí podrá llevarse a cabo.

Nada más hacerse pública la decisión de Vox, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, convocaba a los medios para tratar de templar los ánimos: «El Gobierno del cambio tiene tres patas, el PP, Ciudadadanos y Vox que es una pata importante».

Bendodo ha insistido en que todos los acuerdos «están vigentes» y que lo principal es la «estabilidad de Andalucía para lo que Vox es un interlocutor perfectamente válido».

Además, ha anunciado que el consejero de Hacienda va a iniciar los contactos con todos los grupos políticos para la aprobación del Presupuesto 2019, «con el mayor consenso posible». En este sentido, Bendodo se ha mostrado convencido de que Vox aprobará este presupuesto y ha achacado estas polémica a la «excitación política» por la nueva campaña electoral.

Eso sí. No ha querido referirse a las palabras de su líder nacional, Pablo Casado. «Eso preguntenlo en Madrid; yo me dedico a Andalucía y no he hablado con Madrid sobre este asunto», ha explicado Elías Bendodo.