Recuperan un anillo de 60.000 euros robado por una peligrosa banda de atracadores en Málaga

Lo asaltaron en la calle, le obligaron a entrar en su domicilio de Churriana (Málaga) y se llevaron sus pertenencias de más valor. Antes lo golpearon violentamente y registraron su casa en busca de un botín sustancioso. Lo hallado no fue cualquier cosa. Los atracadores se llevaron un reloj de oro y acero valorado en 58.000 euros y un anillo de oro con una esmeralda con un precio de mercado de 60.000 euros. Los hechos ocurrieron el pasado 22 de junio. Tras detener a esta banda en Málaga, se ha podido recuperar el anillo –la Policía no adjunta fotos de la joya para no identificar al propietario–.

El hallazgo se ha producido al desarticular un grupo criminal dedicado a asaltos violentos en viviendas de Málaga. Han sido arrestados sus ocho integrantes –españoles y con edades comprendidas entre los 21 y 29 años–, como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, lesiones, tres ilícitos de robo con fuerza y cuatro de robo con violencia e intimidación en una casa habitada.

Entre los arrestados se encuentra el líder de la organización. Junto con el anillo se intervenido cinco teléfonos móviles, una pistola simulada y dos vehículos utilizados en los atracos. Era una banda organizada para hacer cada trabajo. Según las pesquisas de la Policía Nacional, planeaban cada uno de sus asaltos, captaban información sobre personas con dinero o joyas y luego las atracaban en sus viviendas.

Grupo organizado

Cada uno de los detenidos desempeñaba un papel dentro de la organización. Mientras unos se encargaban de recopilar información sobre los asaltos y facilitar el material necesario para llevarlos a cabo, otros se ocupaban de las vigilancias y seguimientos de las víctimas potenciales, para que el resto llevara a cabo los asaltos a los domicilios.

El cerco policía se inició con el asalto en Churriana. La primera operación hizo que se detuviera a uno de los miembros, que ingresó en prisión. La información recogida tras este arresto hizo se tuviera constancia de que había «un grupo criminal» formado por seis u ocho individuos jóvenes.

Se averiguó que estaban afincados en Málaga y dedicados a captar información sobre personas con dinero o joyas para asaltarlas en sus domicilios. Se comprobó que utilizaban para ello armas de fuego, sustrayéndoles el dinero y objetos de valor. Se pudo atestiguar que empleaban para hacerse con el botín la violencia, ya que amenazaban a las víctimas, las intimidaban y presionaban para conseguir sus fines ilícitos.

Largo historial

La investigación permitió al Grupo de Atracos identificar a toda la banda tras un asalto a un joyero. Se les achacan otro robo con fuerza en un domicilio y otros dos en dos establecimientos. A su vez, también se les imputan cuatro atracos con intimidación en viviendas.

Además del caso de Churriana, se les acusa de ser los autores de un robo con violencia ocurrido el pasado 5 de junio sobre las cinco de la madrugada en el barrio de la Trinidad. Habría sorprendido a la víctima, que en 2017 había ganado un premio de lotería y la inmovilizaron para robarle. Se les detiene también por otro robo con violencia ocurrido el pasado 23 de agosto en una vivienda de la zona de El Puerto de la Torre, en el que habrían pegado una paliza a su moradora para llevarse 40.000 euros.

Por último, también se les cree autores de otro robo el día 7 de septiembre en una vivienda de la zona de Churriana. Los detenidos, junto al atestado policial instruido, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente que ordenó el ingreso en prisión de todos ellos.