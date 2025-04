Flechazos contra el cáncer

A Manuela Zamora le detectaron cáncer de mama hace 16 años. A los cinco de haberle extirpado el pecho se le desarrolló un linfedema en el brazo. Este problema aparece cuando el sistema linfático no es capaz de drenar la linfa, un líquido formado por proteínas, agua, hidratos de carbono y células que ayudan a combatir enfermedades e infecciones, pero que si no se elimina provoca una grave hinchazón y pérdida de movilidad por acumulación de líquido en los tejidos blandos. Manuela estuvo once años luchando y hace uno encontró la solución en la Sociedad de Cazadores de Mijas, cuyos arqueros imparten clases a mujeres con esta enfermedad , que a la vez son una terapia que les mejora la vida.

Un grupo de 27 mujeres se coloca de lado mirando a la diana, la espalda recta, el arco agarrado con el brazo donde tienen el linfedema, la flecha colocada en el cordaje, que se estira hasta la barbilla con la mano que no tiene problemas, respiración pausada, apuntan y disparan para que suene el estallido de uno de los globos en la diana. «La vibración que provoca en el arco la salida de la flecha es lo que mejora el drenaje linfático» , explica Félix Moreno, instructor de la Federación Andaluza de Caza, que detalla que en un solo año de clases tres mujeres han conseguido movilidad para que les dieran el alta médica para poder trabajar. Éxito que todas persiguen disparo a disparo.

Pilar Martínez se coloca con sus compañeras después del café en la línea, eleva su arco y dispara. « No sólo mejora el brazo, sino también la cabeza . He recuperado mucha musculatura y trato de prevenir para que no me aparezca el problema», señala Martínez, que lleva operada dos años y dice que no va a estar nunca al cien por cien, pero «sí ganar la máxima movilidad». «No podía extender el brazo para arriba» , afirma esta arquera, que va los martes y los jueves a despejar el tumor a flechazos.

Manuela ha encontrado mejoría después de once años de tratamiento J.J.M.

No todas las mujeres pueden optar a este tratamiento. Antes hay que pasar una evaluación. La hace una fisioterapeuta concertada con la Sociedad de Cazadores para ver a las nuevas aspirantes. «Al principio no lanzan muchas flechas. Hay quien no puede más de cuatro o cinco por tanda», explica Moreno, que dice que conforme pasan las semanas se nota la mejoría. «Al final, las mujeres están aquí dos horas. Disparan una docena de tandas con diez flechas cada una, luego descansan para hacer otra docena de tandas de disparos», remarca Félix Moreno, mientras su compañero Pablo Amaro, un bombero de Mijas que cuadra turnos para poder hacer de instructor, corrige posturas y enseña cómo hacer mejor el tiro.

En las dianas, Teresa Tiana recoge sus flechas, lleva un año operada, empezó a disparar con arco durante la quimioterapia. «He recuperado el contorno del brazo, la hinchazón no va a más y tengo más movilidad, fuerza y musculatura », explica Teresa, que recuerda cuando no podía ni sujetar el arco y no era capaz de llevar la cuerda hasta la mandíbula. «Con sólo seis flechas estaba agotada y ahora soy capaz de lanzar 18 en una tanda», afirma orgullosa Tiana, que se favorece esta iniciativa que tuvieron los cazadores de Mijas, viendo los buenos resultados que había dado en Lorca (Granada), donde implantaron la idea traída de un estudio hecho por en el hospital Infanta Leonor de Madrid.

La actividad es posible gracias a la colaboración de varias instituciones. Por un lado, está el Ayuntamiento de Mijas que cede el lugar donde se hacen las prácticas de tiro, por el otro está la clínica que hace las valoraciones de las arqueras para ver si se pueden someter a la terapia. La Sociedad de Cazadores y la Federación Andaluza de Caza son los que ponen los instructores y el material, que repone «Gran Arco», una tienda especializada de Granada. Una colaboración que permite una actividad que la Federación Andaluza de Caza está intentando implantar también en Ronda , como nuevo paso en su particular lucha contra el cáncer.