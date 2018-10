EDUCACIÓN Un estudio revela que en Jaén los niños superdotados sufren más acoso escolar que el resto de los alumnos La asociación Ágora exige que se apliquen medidas para atender a los estudiantes con altas capacidades intelectuales

La Asociación Ágora de familias con niños de altas capacidades intelectuales (AACI) ha realizado un estudio piloto en que psicólogas de la Universidad de Jaén expertas en convivencia escolar han detectado más porcentaje de casos de acoso entre alumnos con altas capacidades que entre el resto de la población escolar. Las expertas han puntualizado que cabe hablar más que de perfiles de riesgo de «contextos de riesgo, en los que la diferencia y la diversidad no se trabajan y no se abordan convenientemente. El problema no es la diversidad, sino cómo se aborda», aseguran.

La presidenta de la Asociación Ágora, Ana Bueno, ha destacado que estas conclusiones coinciden con la reivindicación permanente de los padres sobre la necesidad de que las autoridades educativas favorezcan que, una vez detectados los alumnos con altas capacidades, se apliquen las medidas necesarias para atender las necesidades específicas de estos niños, no solo en temas de acoso sino en todos los que afectan a su desarrollo. Bueno ha señalado que, aunque en la detección de casos de altas capacidades se dan pasos en la dirección correcta, en el tratamiento de sus necesidades educativas especiales apenas se desarrollan programas.

El estudio, que, según ha aclarado Ágora, surge de la necesidad de contar con datos reales sobre el problema del acoso a los alumnos superdotados, es una iniciativa de Teresa Lechuga, profesora de la Universidad de Jaén y miembro de la asociación, quien avanzó la posibilidad de desarrollar este estudio exploratorio, realizado por la profesora Paz Elipe, del área de Psicología Evolutiva de la Universidad de Jaén, experta en temas de convivencia escolar.

El informe se centra en la investigación realizada con 33 niños de la asociación tras contar con el visto bueno del comité de ética de la Universidad de Jaén. Entre los motivos más frecuentes que este alumnado percibe como base de las agresiones destacan el aspecto físico -ser o parecer débiles, gordos, feos, bajos- y la capacidad intelectual -ser listos o sacar buenas notas-. También relaciona la agresividad con la homofobia y el racismo.

En las conclusiones del estudio se expone que los resultados están en línea con los estudios que muestran un mayor porcentaje de acoso entre los alumnos superdotados. La muestra estudiada también refiere un porcentaje de victimización superior al encontrado en estudios sobre población general. Especialmente reseñable para la asociación es el porcentaje de alumnado que muestra un doble rol, víctima y agresor.