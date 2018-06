Fraude de las fuentes ornamentales Un ex concejal de Jaén señala al ex secretario general del PP y exculpa a Fernández de Moya El diputado autonómico popular Miguel Ángel García Anguita niega su relación con el presunto fraude de 3,6 millones

Javier López

Jaén Actualizado: 26/06/2018 18:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El juez investiga a un exconcejal por las facturas de las fuentes

El ex concejal de mantenimiento urbano del Ayuntamiento de Jaén Manuel del Moral, investigado en la causa del presunto fraude de las fuentes ornamentales, cifrado en 3,6 millones de euros, ha relacionado hoy con el caso al ex secretario general del PP provincial y parlamentario andaluz, Miguel Ángel García Anguita, convertido en factor común de las declaraciones de varios implicados. Fuentes jurídicas le citan como el origen de la situación, ya que aseguran que fue quien contactó con la empresa zamorana Matinsreg durante su etapa como primer teniente de alcalde.

Sin embargo, en declaraciones a ABC, García Anguita ha negado tener otra relación con el caso que la de presentar a Manuel del Moral a un empresario de Ciudad Real, familiar de un vecino suyo, con quien a partir de entonces el concejal buscó una solución al problema del cuidado de las fuentes ornamentales, que habían quedado sin mantenimiento tras renunciar la anterior empresa concesionaria. En las reuniones que ambos, Del Moral y el empresario, tuvieron a partir de entonces no participó el ex secretario general del PP, quien ha resaltado que no propició la contratación de la firma castellano-leonesa.

Matinsreg se encargó del servicio de mantenimiento de las fuentes de Jaén durante 13 meses, desde agosto de 2012 y septiembre de 2013. Durante ese tiempo presentó facturas por un montante muy superior al de la anterior empresa concesionaria, según refleja la policía judicial de la Guardia Civil en un informe que sirve como base a la investigación del juzgado de instrucción número dos de Jaén, cuyo titular, Antonio Valdivia, investiga, entre otros, al ex secretario de Estado de Hacienda José Enrique Fernández de Moya, porque los hechos ocurrieron cuando desempeñaba el cargo de alcalde de la ciudad.

Del Moral ha declarado al juez que el ex alcalde no está relacionado en modo alguno con Matinsreg. Al respecto, ha resaltado que él mismo le dijo al entonces alcalde que había resuelto el problema del mantenimiento de las fuentes sin mencionarle el nombre de la empresa contratada, lo que, según el abogado del ex secretario de Estado, Pablo Luna, aclara que su cliente no ha cometido ninguno de los delitos por los que se le investiga. Esto es, prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y cohecho.

Al igual que Del Moral, la mayor parte de los investigados ha eludido señalar a Fernández de Moya como uno de los actores principales de la presunta trama. De hecho, su relación con el caso se limita a que levantó reparos que el servicio de intervención hizo tras analizar las facturas de Matinsreg. La acusación tampoco toma cuerpo sobre la concejala Rosa Cárdenas, ya que, aunque firmó el escrito que posibilitó que Matinsreg trabajara para el Ayuntamiento, lo hizo en su primer día como alcaldesa accidental sin tener conocimiento expreso del documento que rubricaba.

En torno a Manuel del Moral, en cambio, pesa una acusación más concreta. El juez considera que fue él quien otorgó el visto bueno a 99 facturas, de las que 76 se relacionaban con el mantenimiento de las fuentes ornamentales. El problema es que, según los indicios que maneja el juez la empresa cobró por trabajos no ejecutados y por productos no empleados al validar el Ayuntamiento las facturas presuntamente malversadas.