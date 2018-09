El Ayuntamiento de Espeluy utiliza el logotipo del PSOE en su página de Facebook para elogiar a la Junta El PP considera inadmisible la «propangada política» sobre los planes de empleo en la red social de la administración local

Javier López

Jaén Actualizado: 12/09/2018 07:50h

El Ayuntamiento del municipio jiennense de Espeluy ha utilizado su página de Facebook para elogiar los planes de empleo de la Junta de Andalucía con imágenes con el logotipo del PSOE. En las que se explica, además, que la presidenta de la comunidad autónoma, Susana Díaz, cumple con la localidad. Ante esto, el PP ha denunciado el uso del perfil público de una administración en las redes sociales para hacer propaganda política

El concejal del PP en el ayuntamiento de Espeluy, Miguel Torres, ha lamentado que desde el perfil del ayuntamiento, «que debe ser plural y democrático, en representación de todos los vecinos de Espeluy y no solo de los socialistas», se haya hecho alusión a la supuesta apuesta del PSOE por el empleo en el municipio. Supuesta porque, según el dirigente popular, el mensaje es engañoso, ya que los planes de Empleo que se publicitan son financiados en un 90% con fondos europeos.

Para el edil popular, el PSOE de Espeluy «está usando medios públicos para hacer campañas a favor del Gobierno autonómico y de la señora Díaz». En este sentido, Torres ha recordado que cualquier medio que sea financiado, elaborado o controlado por el ayuntamiento es de titularidad pública y, por tanto, de todos, por lo que, según ha expuesto, no se puede consentir que el PSOE lo utilice para sus propios intereses.

«Una vez más el PSOE en Espeluy se olvida de que el ayuntamiento es de todos, tanto de los que gobiernan como de los que no y, por tanto, de aquellos ciudadanos que votaron al PSOE y de los que votaron al Partido Popular o cualquier otro partido político», ha aclarado el edil, quien ha solicitado la inmediata retirada de las publicaciones con mensaje político. «Si quieren hacer campaña, ha añadido, “que lo hagan en sus sedes, a través de sus propias redes sociales o en cualquier otro lugar que no sea de propiedad municipal porque esto es algo que no vamos a permitir».

En las redes sociales de los ayuntamientos, ha apostillado, «solo caben campañas de las administraciones e institucionales, sirven para mantener informado al ciudadano y ser el altavoz de todos los vecinos, pero nunca para usos partidistas por lo que lo que está haciendo el PSOE en Espeluy es algo totalmente inadmisible», ha apuntado. Tanto más cuanto que, a su juicio, «el gobierno autonómico no lleva a cabo campañas de empleo eficaces».

Al respecto, Miguel Torres, ha recordado que Los planes de empleo para menores de 30 años, para mayores de 30 años y para mayores de 45 años son financiados casi en su totalidad con fondos europeos, mientras la señora Díaz “no hace nada para que nuestra comunidad autónoma y más concretamente la provincia de Jaén deje de ser una de las que mayor tasa de paro acumula de España”.