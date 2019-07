GOLF El proyecto del campo de golf, único en Córdoba, tendrá 9 nueves y costará 1,6 millones de euros Los promotores esperan «pronto» la licencia de obras, que durarán doce meses, tras numerosas vicisitudes

Una versión reducida del golf, única en la provincia de Córdoba, como escuela de formación o cancha de prácticas, alejada del tradicional concepto clasista, divisa la luz entre las tinieblas que mantienen el proyecto estancado desde hace un lustro. La nueva alternativa de ocio familiar saldrá del colapso de licencias de obras que están atrapadas en la maraña de la Gerencia de Urbanismo.

«Tenemos muchas esperanzas en que en brevísimo tiempo tengamos el permiso para iniciar las obras. Ha estado todo muy paralizado con las elecciones municipales y el cambio de gobierno», manifiesta Alfonso Moreno, uno de los promotores, socio de la empresa Deporte, Turismo y Cultura.

Con una inversión de 1,6 millones de euros para un año de ejecución de obras, el plan es presentar una propuesta de golf del tipo «pitch and putt»: nueve hoyos, no los dieciocho clásicos; con distancias entre 60 y 100 metros desde la salida de bola hasta la bandera con un par 3 (máximo 3 golpes para no penalizar) para el disfrute de una hora, quizás hora y media.

«Otra diferencia es que habrá precios populares (12-14 euros), porque en cualquier campo de golf el mínimo son 40 euros por día», avanza el promotor de Casilla del Aire, así conocido el proyecto, aunque está por definir su nombre definitivo.

La iniciativa en el entorno de Medina Azahara programará también durante los meses de calor actividades infantiles, aunque no sería un campamento de verano. En el programa de ocio faltan también por definir algunas instalaciones, si bien cobra cuerpo el cricket.

Ubicación

El terreno se ubica junto al antiguo Matadero municipal y al canal del Guadalmellato. Será construido en una finca de 15 hectáreas, de las que se ocuparán entre 7 y 8, aunque está previsto remodelar otras 3 hectáreas con otros nueve hoyos.

La casa club contará con piscina y terrazas, más un aparcamiento con capacidad para un centenar de vehículos ampliable también en un futuro. Es el meticuloso resumen que propone el autor del proyecto, el arquitecto Rafael Castelló.

Los promotores han pasado numerosas vicisitudes desde que el Pleno aprobara la iniciativa en 2014 entre un recurso de la Junta de Andalucía y una sentencia del TSJA, que frenaron el proyecto por diversas interpretaciones sobre fases de obras o equipamientos.